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Oko 100 motociklista okupilo se 11. septembra ispred džamije u litvanskom gradu Kaunasu, gdje su tokom tradicionalne muslimanske molitve glasno turirali motore, puštali muziku i uzvikivali patriotske parole.

Pripadnici motociklističkih klubova iz šireg područja Kaunasa počeli su da se okupljaju oko 12.30 časova u blizini džamije u Parku Ramibes, dok je početak molitve bio najavljen za oko 13.30 časova.

Doneli i svinjsku glavu

Prema izveštajima litvanskih medija, tokom molitve čulo se skandiranje "Litvanija", a dodatne tenzije izazvao je jedan od učesnika koji je doneo i demonstrativno pokazivao svinjsku glavu u blizini vernika.

Muslimanska zajednica Kaunasa saopštila je da su okupljeni, osim buke i muzike, uzvikivali, zviždali i smejali se, dok su pojedini učesnici fotografisali i snimali ljude koji su došli na molitvu.

Uprkos napetoj atmosferi, nije došlo do ozbiljnijeg fizičkog sukoba između motociklista i pripadnika muslimanske zajednice, a na području oko džamije bile su raspoređene pojačane policijske snage.

Policija pokrenula postupak

Policija je nakon okupljanja pokrenula administrativni postupak zbog mogućeg kršenja pravila o organizovanju skupova i drugih događaja, za šta je predviđena novčana kazna od 30 do 150 evra.

Istovremeno se proverava da li u postupcima učesnika postoje elementi krivičnog dela podsticanja mržnje prema grupi ljudi, ali je policija naglasila da je reč o proveri okolnosti, a ne o pokrenutoj krivičnoj istrazi.

Događaj je izazvao brojne reakcije u Litvaniji i otvorio raspravu o granicama protesta, slobodi veroispovijesti i odnosu prema muslimanskoj zajednici u zemlji.