BAJKERI OPKOLILI DŽAMIJU, DONELI I SVINJSKU GLAVU: Haotične scene tokom muslimanske molitve, umalo došlo do incidenta - DRAMA u Kaunasu (VIDEO)
Oko 100 motociklista okupilo se 11. septembra ispred džamije u litvanskom gradu Kaunasu, gdje su tokom tradicionalne muslimanske molitve glasno turirali motore, puštali muziku i uzvikivali patriotske parole.
Pripadnici motociklističkih klubova iz šireg područja Kaunasa počeli su da se okupljaju oko 12.30 časova u blizini džamije u Parku Ramibes, dok je početak molitve bio najavljen za oko 13.30 časova.
Doneli i svinjsku glavu
Prema izveštajima litvanskih medija, tokom molitve čulo se skandiranje "Litvanija", a dodatne tenzije izazvao je jedan od učesnika koji je doneo i demonstrativno pokazivao svinjsku glavu u blizini vernika.
Muslimanska zajednica Kaunasa saopštila je da su okupljeni, osim buke i muzike, uzvikivali, zviždali i smejali se, dok su pojedini učesnici fotografisali i snimali ljude koji su došli na molitvu.
Uprkos napetoj atmosferi, nije došlo do ozbiljnijeg fizičkog sukoba između motociklista i pripadnika muslimanske zajednice, a na području oko džamije bile su raspoređene pojačane policijske snage.
Policija pokrenula postupak
Policija je nakon okupljanja pokrenula administrativni postupak zbog mogućeg kršenja pravila o organizovanju skupova i drugih događaja, za šta je predviđena novčana kazna od 30 do 150 evra.
Istovremeno se proverava da li u postupcima učesnika postoje elementi krivičnog dela podsticanja mržnje prema grupi ljudi, ali je policija naglasila da je reč o proveri okolnosti, a ne o pokrenutoj krivičnoj istrazi.
Događaj je izazvao brojne reakcije u Litvaniji i otvorio raspravu o granicama protesta, slobodi veroispovijesti i odnosu prema muslimanskoj zajednici u zemlji.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)