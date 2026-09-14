VELIKA BRITANIJA PRED RASPADOM?! Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske potpisali ISTORIJSKI SPORAZUM, pa poručili: "Vreme Vestminsteru bliži se kraju" (FOTO)
- Sporazum predviđa zalaganje za jaču ekonomiju, razvoj energetskih resursa i budućnost u Evropskoj uniji.
- Najavili su i pravo na samoopredeljenje, uz zahtev britanskoj vladi da pripremi ustavne promene i referendume o odvajanju.
Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske poručili su da se "vreme Vestminsteru bliži kraju" i da se "politički pejzaž širom tih ostrva menja", nakon što su u Kardifu potpisali sporazum o saradnji.
Džon Suini iz Škotske nacionalne partije, Run ap Jorvert iz stranke Plejd Kimru i Mišel O'Nil iz Šin Fejna potpisali su memorandum o razumevanju o zajedničkom radu, preneo je Skaj njuz.
Memorandum predviđa zalaganje za "jaču, pravedniju ekonomiju", mogućnost proširenja "sopstvenih energetskih resursa", kao i stav da budućnost njihovih zemalja "pripada Evropskoj uniji".
Potpisivanju je prisustvovala i predsednica Šin Fejna Meri Lu Makdonald, koja je sporazum ocenila kao "istorijski".
"To je taj trenutak kada kolektivno potvrđujemo naše neotuđivo pravo da odlučujemo o svojoj budućnosti", rekla je Makdonald na konferenciji za novinare.
Lideri pozvali na "pravo na samoopredeljenje" svojih naroda
Lideri su ocenili da "veruju da ustavne promene dolaze".
Istovremeno su pozvali na "pravo na samoopredeljenje" svojih naroda i britansku vladu da "pripremi, planira i olakša ustavne promene u svakoj jurisdikciji".
Lideri su naveli da ih, iako njihove stranke imaju "različite ustavne stavove" i svaka nacija bi trebalo da odluči o svojoj budućnosti "na svoj način i u svoje vreme", povezuje "odlučnost da se obezbedi da se glasovi naroda čuju".
Sastanak u Kardifu
Kako je ranije najavljeno, lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se danas u Kardifu, radi planiranja raspada Velike Britanije, a zahtevaće i održavanje referenduma za odvajanje od Ujedinjenog Kraljevstva.
Sastanak se održava nakon što je britanski premijer Endi Bernam predložio poslanicima da će odobriti još jedan škotski referendum ako postoji jasan konsenzus o tome.
Samit u Kardifu se održava dva dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi voleo da vidi ujedinjenu Irsku.
Tramp: "Voleo bih da vidim ujedinjenu Irsku"
Tokom posete Dablinu, Tramp je rekao da bi pridruživanje Severne Irske Irskoj bilo "odlična stvar".
Lider Škotske nacionalne partije i premijer Škotske Džon Svini izneo je tvrdnju da se Bernam "suočava sa idejom da će ući u istoriju kao poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva".
Poraz laburista u Velsu na majskim izborima znači da su sada stranke koje se zalažu za nezavisnost prvi put na vlasti u Škotskoj, Severnoj Irskoj i Velsu.
(Kurir.rs/Skynews/Telegraph.co.uk)