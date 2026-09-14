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Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske poručili su da se "vreme Vestminsteru bliži kraju" i da se "politički pejzaž širom tih ostrva menja", nakon što su u Kardifu potpisali sporazum o saradnji.

Džon Suini iz Škotske nacionalne partije, Run ap Jorvert iz stranke Plejd Kimru i Mišel O'Nil iz Šin Fejna potpisali su memorandum o razumevanju o zajedničkom radu, preneo je Skaj njuz.

Memorandum predviđa zalaganje za "jaču, pravedniju ekonomiju", mogućnost proširenja "sopstvenih energetskih resursa", kao i stav da budućnost njihovih zemalja "pripada Evropskoj uniji".

Potpisivanju je prisustvovala i predsednica Šin Fejna Meri Lu Makdonald, koja je sporazum ocenila kao "istorijski".

"To je taj trenutak kada kolektivno potvrđujemo naše neotuđivo pravo da odlučujemo o svojoj budućnosti", rekla je Makdonald na konferenciji za novinare.

1/4 Vidi galeriju Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske potpisali sporazum o saradnji u Kardifu Foto: JON ROWLEY/EPA

Lideri pozvali na "pravo na samoopredeljenje" svojih naroda

Lideri su ocenili da "veruju da ustavne promene dolaze".

Istovremeno su pozvali na "pravo na samoopredeljenje" svojih naroda i britansku vladu da "pripremi, planira i olakša ustavne promene u svakoj jurisdikciji".

Lideri su naveli da ih, iako njihove stranke imaju "različite ustavne stavove" i svaka nacija bi trebalo da odluči o svojoj budućnosti "na svoj način i u svoje vreme", povezuje "odlučnost da se obezbedi da se glasovi naroda čuju".

Sastanak u Kardifu

Kako je ranije najavljeno, lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se danas u Kardifu, radi planiranja raspada Velike Britanije, a zahtevaće i održavanje referenduma za odvajanje od Ujedinjenog Kraljevstva.

Sastanak se održava nakon što je britanski premijer Endi Bernam predložio poslanicima da će odobriti još jedan škotski referendum ako postoji jasan konsenzus o tome.

Samit u Kardifu se održava dva dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi voleo da vidi ujedinjenu Irsku.

Tramp: "Voleo bih da vidim ujedinjenu Irsku"

Tokom posete Dablinu, Tramp je rekao da bi pridruživanje Severne Irske Irskoj bilo "odlična stvar".

1/13 Vidi galeriju Tramp u dvodnevnoj poseti Irskoj Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, NEIL HALL/EPA, Kin Cheung/AP

Lider Škotske nacionalne partije i premijer Škotske Džon Svini izneo je tvrdnju da se Bernam "suočava sa idejom da će ući u istoriju kao poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva".