UKRAJINCI KONAČNO DOBIJAJU LICENCU ZA PATRIOTE? Oglasio se Tramp i otkrio detalje, jedna rečenica krije VAŽNU ZAČKOLJICU
- Tramp je rekao da su u toku razgovori sa Kijevom o mogućem ustupanju licence za proizvodnju raketa za sistem 'Patriot'.
- Reč je o manje naprednoj verziji, a američki predsednik tvrdi da SAD imaju velike zalihe tog naoružanja.
- Dodao je i da SAD sada proizvode više raketa za 'Patriot' nego ikada ranije.
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su u toku razgovori sa Kijevom o mogućem ustupanju licence za proizvodnju raketa koje se koriste u američkim sistemima "Patriot" - konkretno, reč je o manje naprednoj varijanti.
Šef Bele kuće izneo je ove navode novinarima dok se nalazio u svom avionu.
Upitan je da li će Ukrajina dobiti licence za proizvodnju raketa za sistem protivvazdušne odbrane „Patriot”.
- Razgovaramo o tome... O manje naprednoj verziji. Znate na šta mislim. Mnogo manje naprednoj - odgovorio je američki predsednik.
Ponovio je da SAD poseduju "velike zalihe" naoružanja, uključujući i rakete za sistem "Patriot".
- Trenutno imamo veoma velike zalihe; sada proizvodimo više raketa za ’Patriot’ nego ikada ranije - uverio je Tramp.
Podsećanja radi, Tramp je na marginama samita NATO-a u julu najavio da bi Vašington mogao da dodeli Ukrajini licencu za proizvodnju presretačkih raketa za sistem "Patriot".