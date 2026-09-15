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Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su u toku razgovori sa Kijevom o mogućem ustupanju licence za proizvodnju raketa koje se koriste u američkim sistemima "Patriot" - konkretno, reč je o manje naprednoj varijanti.

Šef Bele kuće izneo je ove navode novinarima dok se nalazio u svom avionu.

Upitan je da li će Ukrajina dobiti licence za proizvodnju raketa za sistem protivvazdušne odbrane „Patriot”.

- Razgovaramo o tome... O manje naprednoj verziji. Znate na šta mislim. Mnogo manje naprednoj - odgovorio je američki predsednik.

Ponovio je da SAD poseduju "velike zalihe" naoružanja, uključujući i rakete za sistem "Patriot".

- Trenutno imamo veoma velike zalihe; sada proizvodimo više raketa za ’Patriot’ nego ikada ranije - uverio je Tramp.