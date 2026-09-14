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Britanski premijer Endi Bernam "u potpunosti je posvećen" Sporazumu iz Belfasta, saopšteno je iz Dauning strita.

Do toga je došlo, kako prenosi "Skaj njuz", nakon što je stranka Šin Fejn kritikovala Bernama, koji je tokom prošlomesečne posete Belfastu rekao da referendum o ujedinjenju Irske "nije na dnevnom redu".

Prva ministarka Severne Irske Mišel O’Nil ocenila je tu izjavu kao "uvredljivu".

Sporazum iz Belfasta obavezuje britansku vladu da raspiše referendum o statusu Severne Irske ukoliko se učini verovatnim da bi većina stanovnika te zemlje glasala za ujedinjenje sa Irskom.

Bernamov portparol je rekao da o referendumu o statusu Severne Irske "treba da odluči ministar za Severnu Irsku", ali da trenutno "ne postoji jasan osnov koji bi ukazivao na to da stanovnici Severne Irske žele da se odvoje".

Dauning strit je saopštio da bi svi delovi Ujedinjenog Kraljevstva trebalo da se usredsrede na “ublažavanje pritiska na kućne budžete... umesto na ustavne rasprave ili nove referendume”.

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

Sporazum o saradnji u Kardifu

Prvi ministri Škotske, Velsa i Severne Irske poručili su da se "vreme Vestminsteru bliži kraju" i da se "politički pejzaž širom tih ostrva menja", nakon što su u Kardifu potpisali sporazum o saradnji.

Džon Suini iz Škotske nacionalne partije, Run ap Jorvert iz stranke Plejd Kimru i Mišel O'Nil iz Šin Fejna potpisali su memorandum o razumevanju o zajedničkom radu, preneo je Skaj njuz.

Memorandum predviđa zalaganje za "jaču, pravedniju ekonomiju", mogućnost proširenja "sopstvenih energetskih resursa", kao i stav da budućnost njihovih zemalja "pripada Evropskoj uniji".

Potpisivanju je prisustvovala i predsednica Šin Fejna Meri Lu Makdonald, koja je sporazum ocenila kao "istorijski".

"To je taj trenutak kada kolektivno potvrđujemo naše neotuđivo pravo da odlučujemo o svojoj budućnosti", rekla je Makdonald na konferenciji za novinare.

1/4 Vidi galeriju Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske potpisali sporazum o saradnji u Kardifu Foto: JON ROWLEY/EPA

Lideri pozvali na "pravo na samoopredeljenje" svojih naroda

Lideri su ocenili da "veruju da ustavne promene dolaze".

Istovremeno su pozvali na "pravo na samoopredeljenje" svojih naroda i britansku vladu da "pripremi, planira i olakša ustavne promene u svakoj jurisdikciji".

Lideri su naveli da ih, iako njihove stranke imaju "različite ustavne stavove" i svaka nacija bi trebalo da odluči o svojoj budućnosti "na svoj način i u svoje vreme", povezuje "odlučnost da se obezbedi da se glasovi naroda čuju".

Sastanak u Kardifu

Kako je ranije najavljeno, lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se danas u Kardifu, radi planiranja raspada Velike Britanije, a zahtevaće i održavanje referenduma za odvajanje od Ujedinjenog Kraljevstva.

Sastanak se održava nakon što je britanski premijer Endi Bernam predložio poslanicima da će odobriti još jedan škotski referendum ako postoji jasan konsenzus o tome.

Samit u Kardifu se održava dva dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi voleo da vidi ujedinjenu Irsku.

Tramp: "Voleo bih da vidim ujedinjenu Irsku"

Tokom posete Dablinu, Tramp je rekao da bi pridruživanje Severne Irske Irskoj bilo "odlična stvar".

Lider Škotske nacionalne partije i premijer Škotske Džon Svini izneo je tvrdnju da se Bernam "suočava sa idejom da će ući u istoriju kao poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva".

1/13 Vidi galeriju Tramp u dvodnevnoj poseti Irskoj Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, NEIL HALL/EPA, Kin Cheung/AP