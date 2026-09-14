PREMINUO OTAC BRITANSKOG PREMIJERA! Bernam otkazao sve angažmane, evo od čega je bolovao
- Premijer Velike Britanije Endi Bernam otkazao je sve angažmane u ponedeljak i utorak nakon smrti oca Roja Bernama.
- Roj Bernam je bolovao od Alchajmerove bolesti i živeo je u domu za stare.
Premijer Velike Britanije Endi Bernam otkazao je sve angažmane u ponedeljak i utorak nakon smrti oca, saznaje britanski "Independent".
Bernam je ranije govorio o tome kako je njegov otac, Roj Bernam, živeo sa Alchajmerovom bolešću u domu za stare, rekavši za Tajms u julu da njegov otac nije bio svestan da će postati premijer.
- To je žalosno jer bi bio ponosan - rekao je Bernam tokom leta.
- Ja na to gledam kao na njegov uspeh. Uspeh cele porodice, iako on to ne zna - dodao je britnaski premijer.
Bernam je takođe obećao da će se "uhvatiti ukoštac" sa reformom sistema socijalne zaštite odraslih, oslanjajući se na iskustvo svog oca.
Opisao je "pokvareni sistem socijalne zaštite" u Engleskoj kao "najgori od svih svetova" i istakao da je to "ogromni" prioritet za javnost.
(Kurir.rs/Independent.co.uk)