Slušaj vest

Premijer Velike Britanije Endi Bernam otkazao je sve angažmane u ponedeljak i utorak nakon smrti oca, saznaje britanski "Independent".

Bernam je ranije govorio o tome kako je njegov otac, Roj Bernam, živeo sa Alchajmerovom bolešću u domu za stare, rekavši za Tajms u julu da njegov otac nije bio svestan da će postati premijer.

- To je žalosno jer bi bio ponosan - rekao je Bernam tokom leta.

- Ja na to gledam kao na njegov uspeh. Uspeh cele porodice, iako on to ne zna - dodao je britnaski premijer.

Bernam je takođe obećao da će se "uhvatiti ukoštac" sa reformom sistema socijalne zaštite odraslih, oslanjajući se na iskustvo svog oca.