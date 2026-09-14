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Ukrajinska vojska saopštila je da je tokom prethodne noći pogodila radar sistema protivvazdušne odbrane (PVO) S-400 u Sočiju, u Rusiji, kao i mesta za skladištenje, pripremu i lansiranje dronova u Kurskoj oblasti i Donjecku, u okupiranom području na istoku Ukrajine.

Generalštab ukrajinske vojske naveo je na Telegramu da su gađane i druge radarske stanice na tri lokacije u Brjanskoj oblasti, a navigacioni sistem je bio gađan na aerodromu Saki na poluostrvu Krim, koji je 2014. godine pripojila Rusija.

"Obim štete se procenjuje", dodao je Generalštab.

Ukrajinski napad na luku Soči Foto: Youtube/Exilenova

Vlasti Sočija su ranije danas saopštile da je pet osoba povređeno u ukrajinskim napadima dronovima.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)

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