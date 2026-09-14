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Decenijama su verovale da su samo najbolje drugarice. Njihova veza bila je magična od trenutka kada su se prvi put srele, a detinjstva su im bila gotovo identična. Sada je DNK test konačno otkrio neverovatnu porodičnu tajnu: Mina Geltink (43) i Minal Tijsen (44) su zapravo sestre!

Obe žene su kao bebe smeštene u sirotišta u Indiji, a potom su ih nezavisno jedna od druge usvojile dve holandske porodice. Prema navodima novinske agencije Rojters, Mina je odrasla u Vilpu, a Minal u Madeu; ta dva holandska mesta udaljena su oko 130 kilometara.

Upoznale su se 1996. godine na skupu osoba usvojenih u detinjstvu.

- Sva usvojena deca bila su okupljena kako bi provodila vreme zajedno, sklapala prijateljstva i zajedno večerala - prisetila se Mina u intervjuu za Bi-Bi-Si.

Iako se prethodno nisu poznavale, između tinejdžerki se odmah stvorila nevidljiva veza. Već tada su jedna drugu od milošte nazivale "sestrom". Njihova fizička sličnost bila je takođe upadljiva: "Kao da gledam u ogledalo", rekla je Mina u intervjuu za holandski medij NOS.

Gubitak kontakta

Nakon tog susreta, Mina i Minal su razmenile kontakt-podatke. Pisale su jedna drugoj o temama uobičajenim za tinejdžerke: školi, prijateljima, dečacima, izlascima i plesu. Delile su i interesovanje za muziku - omiljeni bend im je bio "Bekstrit Bojs".

Međutim, pre petnaest godina izgubile su kontakt. Pronašle su partnere i dobile decu, a Minalina porodica se odselila u Francusku.

Sve se promenilo kada je Minal prošlog aprila uradila DNK test preko jedne onlajn baze podataka - i jedva poverovala svojim očima.

- Videla sam da piše: "Mina, sestra". U početku nisam ni shvatila da je reč o Mini koju sam poznavala - objasnila je Minal.

Kada je konačno shvatila o čemu je reč, odmah je kontaktirala Minu. Mina je, inače, još od 2017. godine u toj bazi podataka tragala za potencijalnim biološkim srodnicima.

Emotivan ponovni susret

Dve sestre su imale emotivan ponovni susret 11. avgusta 2026. godine.

- Uvek sam se nadala da ću pronaći biološke rođake - naročito braću ili sestre. I sada se to zaista dešava. Duboko u sebi osećala sam da više neću biti sama - rekla je Minal.