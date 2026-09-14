DNK TEST OTKRIO TAJNU STARU DECENIJAMA: Ceo život su bile drugarice, onda je videla poruku koja je sve promenila IZ KORENA! "Pronađen je deo slagalice..."
- DNK test je otkrio da su Mina Geltink i Minal Tijsen, koje su decenijama mislile da su najbolje drugarice, zapravo sestre.
- Obe su kao bebe usvojene iz indijskih sirotišta u različite holandske porodice, a upoznale su se 1996. na skupu usvojenika.
- Nakon što su izgubile kontakt, Minal je preko onlajn baze pronašla Minu i usledio je emotivan ponovni susret.
Decenijama su verovale da su samo najbolje drugarice. Njihova veza bila je magična od trenutka kada su se prvi put srele, a detinjstva su im bila gotovo identična. Sada je DNK test konačno otkrio neverovatnu porodičnu tajnu: Mina Geltink (43) i Minal Tijsen (44) su zapravo sestre!
Obe žene su kao bebe smeštene u sirotišta u Indiji, a potom su ih nezavisno jedna od druge usvojile dve holandske porodice. Prema navodima novinske agencije Rojters, Mina je odrasla u Vilpu, a Minal u Madeu; ta dva holandska mesta udaljena su oko 130 kilometara.
Upoznale su se 1996. godine na skupu osoba usvojenih u detinjstvu.
- Sva usvojena deca bila su okupljena kako bi provodila vreme zajedno, sklapala prijateljstva i zajedno večerala - prisetila se Mina u intervjuu za Bi-Bi-Si.
Iako se prethodno nisu poznavale, između tinejdžerki se odmah stvorila nevidljiva veza. Već tada su jedna drugu od milošte nazivale "sestrom". Njihova fizička sličnost bila je takođe upadljiva: "Kao da gledam u ogledalo", rekla je Mina u intervjuu za holandski medij NOS.
Gubitak kontakta
Nakon tog susreta, Mina i Minal su razmenile kontakt-podatke. Pisale su jedna drugoj o temama uobičajenim za tinejdžerke: školi, prijateljima, dečacima, izlascima i plesu. Delile su i interesovanje za muziku - omiljeni bend im je bio "Bekstrit Bojs".
Međutim, pre petnaest godina izgubile su kontakt. Pronašle su partnere i dobile decu, a Minalina porodica se odselila u Francusku.
Sve se promenilo kada je Minal prošlog aprila uradila DNK test preko jedne onlajn baze podataka - i jedva poverovala svojim očima.
- Videla sam da piše: "Mina, sestra". U početku nisam ni shvatila da je reč o Mini koju sam poznavala - objasnila je Minal.
Kada je konačno shvatila o čemu je reč, odmah je kontaktirala Minu. Mina je, inače, još od 2017. godine u toj bazi podataka tragala za potencijalnim biološkim srodnicima.
Emotivan ponovni susret
Dve sestre su imale emotivan ponovni susret 11. avgusta 2026. godine.
- Uvek sam se nadala da ću pronaći biološke rođake - naročito braću ili sestre. I sada se to zaista dešava. Duboko u sebi osećala sam da više neću biti sama - rekla je Minal.
Mina je rekla svojoj novootkrivenoj sestri: "Godinama sam osećala prazninu u srcu. Kao da je pronađen deo slagalice koji je nedostajao."