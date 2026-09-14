POLITIČKI ZEMLJOTRES - ORBAN SE VRAĆA U AKCIJU! Najavljuje kraj primirja i početak BORBE, Mađar mu žestoko odgovorio (VIDEO)
- Viktor Orban najavio je aktivan otpor vladi Petera Mađara i poručio da je vreme za borbu, uz tvrdnju da Mađarska mora ostati suverena.
- Orban je ocenio da zemlju potresaju haos, energetski šokovi i problemi u poljoprivredi, dok je Fides posle aprilskih izbora ostao na 52 mandata.
- Peter Mađar je uzvratio da neće popustiti ni centimetra i optužio Orbana za zastrašivanje tužilaca, policije i finansijskih inspektora.
Bivši mađarski premijer Viktor Orban objavio je na svojoj Fejsbuk stranici da je okončan period pasivnog stava prema potezima vlade koju predvodi aktuelni premijer Peter Mađar, te da pokreće aktivan otpor.
Naveo je da je strpljenje stranke Fides pri kraju i da je došlo vreme za borbu.
Nakon rezultata aprilskih parlamentarnih izbora, opoziciona stranka "Tisa", koju predvodi Peter Mađar, obezbedila je 141 od 199 poslaničkih mesta, dok je Fides osvojio 52 mandata.
- Bili smo strpljivi - možda i više nego što je bilo potrebno. Postupali smo pošteno, s obzirom na njihovo ponašanje, možda i više nego što je bilo potrebno. Prošlo je pet meseci. Ta faza je završena - rekao je Orban, najavljujući žestoku političku borbu.
- Moramo prihvatiti izazov i boriti se. Ova vlada želi da pretvori Mađarsku u koloniju, a mi moramo učiniti sve da naša zemlja ostane suverena. Politika "Tise" mogla bi nas dovesti u situaciju da celokupna naša privreda ponovo padne pod stranu kontrolu - zaključio je Orban.
Lider Fidesa je takođe istakao da zemlja pati od potpunog haosa: od energetskih šokova i kolapsa poljoprivrede, do zamrznutih gradilišta i protesta vozača.
Mađar odgovorio na pretnje
Najava osvete brzo je naišla na snažan odgovor premijera Petera Mađara.
- Umesto da iskreno prizna svoje grehe, Viktor Orban ima drskosti da otvoreno zastrašuje tužioce, policajce i finansijske inspektore koji rade svoj posao da bi zaštitili državni interes - napisao je premijer na Fejsbuku.
- Moja poruka mafiji je kratka i jasna: nećemo popustiti ni centimetra - kategorično je izjavio Mađar, jasno stavljajući do znanja da istrage oko ljudi bliskih Viktoru Orbanu tek treba da dobiju zamah.