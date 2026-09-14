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Bivši mađarski premijer Viktor Orban objavio je na svojoj Fejsbuk stranici da je okončan period pasivnog stava prema potezima vlade koju predvodi aktuelni premijer Peter Mađar, te da pokreće aktivan otpor.

Naveo je da je strpljenje stranke Fides pri kraju i da je došlo vreme za borbu.

Nakon rezultata aprilskih parlamentarnih izbora, opoziciona stranka "Tisa", koju predvodi Peter Mađar, obezbedila je 141 od 199 poslaničkih mesta, dok je Fides osvojio 52 mandata.

- Bili smo strpljivi - možda i više nego što je bilo potrebno. Postupali smo pošteno, s obzirom na njihovo ponašanje, možda i više nego što je bilo potrebno. Prošlo je pet meseci. Ta faza je završena - rekao je Orban, najavljujući žestoku političku borbu.

- Moramo prihvatiti izazov i boriti se. Ova vlada želi da pretvori Mađarsku u koloniju, a mi moramo učiniti sve da naša zemlja ostane suverena. Politika "Tise" mogla bi nas dovesti u situaciju da celokupna naša privreda ponovo padne pod stranu kontrolu - zaključio je Orban.

Lider Fidesa je takođe istakao da zemlja pati od potpunog haosa: od energetskih šokova i kolapsa poljoprivrede, do zamrznutih gradilišta i protesta vozača.

Mađar odgovorio na pretnje

Najava osvete brzo je naišla na snažan odgovor premijera Petera Mađara.

- Umesto da iskreno prizna svoje grehe, Viktor Orban ima drskosti da otvoreno zastrašuje tužioce, policajce i finansijske inspektore koji rade svoj posao da bi zaštitili državni interes - napisao je premijer na Fejsbuku.