moguće da je upravo diplomatski voz bio prvobitna meta ruskog napada?

moguće da je upravo diplomatski voz bio prvobitna meta ruskog napada?

Slušaj vest

Bivši britanski premijer Boris Džonson žestoko je kritikovaoVladimira Putinanakon što je za dlaku izbegao smrt kada je ruski dron pogodio voz koji je saobraćao samo nekoliko minuta iza njegovog, u blizini poljsko-ukrajinske granice.

Džonson, koji se vraćao sa bezbednosne konferencije u Kijevu, putovao je vozom zajedno sa evropskim zvaničnicima, među kojima su bili bivši švedski premijer i ministar spoljnih poslova Karl Bilti nemački zvaničnik Ginter Zauter.

Bilt je rekao da je njihov voz prošao samo nekoliko minuta pre kompozicije koju je pogodio ruski dron.

Boris Džonson Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- To nije bio naš voz, već onaj koji je krenuo samo nekoliko minuta nakon nas, kod graničnog prelaza sa Poljskom - rekao je Bilt.

Prema njegovim rečima, putnici napadnutog voza evakuisani su dok se ruski dron približavao i niko nije povređen. Voz u kojem se nalazio Džonson dobio je upozorenje za evakuaciju, ali je potom nastavio put ka mestu Dorohojusk u Poljskoj.

Bilt je pohvalio "veoma dobar bezbednosni sistem", ali je upozorio da Rusija pojačava napade. Džonson je posle napada rekao da ne razume "izopačenu logiku" koja je navela Putina da napadne nepokretnu ukrajinsku lokomotivu u blizini poljske granice.

- Ono što sa sigurnošću možemo da kažemo jeste da je ovo vrsta nasumičnog i besmislenog napada kakve Ukrajinci trpe svakodnevno čak i na civilne vozove - rekao je Džonson. On je naveo da je tokom rata poginulo oko 1.700 zaposlenih u ukrajinskoj železnici.

1/6 Vidi galeriju Napad dronom na voz u Ukrajini na 2 km od poljske granice Foto: Handout / AFP / Profimedia

Bivši britanski premijer istovremeno je kritikovao britansku vladu zbog, kako je ocenio, nedovoljne pomoći Ukrajini.

- Kada ćemo im dati protivvazdušnu odbranu koja im je potrebna? Zašto ne odmrznemo Putinov novac i damo ga Ukrajini? Više od 140 milijardi evra nalazi se na računu u belgijskoj banci, a oko 10 milijardi funti u Londonu. Britanija bi mogla da povede - rekao je Džonson.

Dodao je da će Ukrajinci "pobediti" i ocenio da bi rat mogao da bude završen mnogo brže kada bi zapadne zemlje ozbiljno povećale pomoć Kijevu.

Voz sa više od 200 putnika pogođen kod poljske granice

Džonsonovo putovanje bilo je prekinuto nakon što je u ruskom napadu pogođen voz koji je saobraćao ispred njegove kompozicije na liniji Kijev-Varšava. Napadnuti voz prevozio je više od 200 putnika, a pogođen je na samo 1,6 kilometara od poljske granice.

Prema ukrajinskim vlastima, niko nije povređen. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vatru koja je zahvatila železničku prugu, dok su plamenovi obasjavali noćno nebo.

U Džonsonovom vozu nalazio se i Ginter Zauter, savetnik nemačkog kancelara Fridriha Merca za spoljnu i bezbednosnu politiku. Nema naznaka da je njihov voz pogođen dronom, ali su putnici evakuisani.

1/4 Vidi galeriju Boris Džonson Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Džonson i drugi istaknuti zapadni zvaničnici boravili su u Kijevu na godišnjem sastanku Jaltske evropske strategije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je "Moskva namerno gađala voz".

Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su američki izaslanici posetili Kijev i Moskvu u pokušaju da pokrenu pregovore o okončanju rata, ali bez konkretnog napretka.

Poljska, članica NATO-a, saopštila je da je još jedan dron napao područje u blizini granice. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski ocenio je da Rusija "eskalira" sukob.

Ukrajinske železnice saopštile su da je voz sa Džonsonom krenuo sa stanice Jahodin ranije nego što je bilo planirano, zbog stalne opasnosti od ruskih napada. Zbog toga je moguće da je upravo taj diplomatski voz bio prvobitna meta ruskog napada.

Ukrajinska železnička kompanija "Ukrzaliznjica" navela je da je "sasvim moguće da je nameravana meta ruskog drona bio diplomatski voz". Voz je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno, nakon što su redovi vožnje u realnom vremenu menjani zbog stalne pretnje od ruskih napada.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Vozovi ka Poljskoj ključna ruta za civile

Sa zatvorenim ukrajinskim vazdušnim prostorom, vozovi ka susednoj Poljskoj predstavljaju jednu od glavnih ruta za izlazak iz ratom zahvaćene zemlje. Njima često putuju izbeglice, među kojima su žene i deca.

Kompanija "Intercity" saopštila je da je saobraćaj kasnio više od šest sati, ali da će voz nakon graničnih provera nastaviti put ka Varšavi.

Poljski ministar unutrašnjih poslova Marčin Kjervinjski rekao je da je jedan dron pao u blizini graničnog prelaza Dorohojusk-Jagodin, dok je drugi pogodio putnički voz.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

- Ove događaje shvatamo krajnje ozbiljno. Situacija se kontinuirano prati - rekao je Kjervinjski.

Zelenski je ocenio da ruski napadi na železnicu, energetsku infrastrukturu i civilne objekte predstavljaju pokušaj širenja sukoba ka Evropi.