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Bolnica "Loengnoktha Crown Prince" na severoistoku Tajlanda izvinila se nakon što je medicinski tehničar 11. septembra slučajno odsekao deo desnog kažiprsta jednogodišnjeg dečaka makazama dok je skidao gazu i traku sa intravenske kanile, a dete se leči u ovoj ustanovi od 2. septembra zbog respiratorne i gastrointestinalne infekcije.

Majka tvrdi da su korišćene makaze za papir

Dečakova majka, Vipaporn, rekla je da je tehničar koristio makaze za papir umesto odgovarajuće medicinske opreme i, nakon nekoliko pokušaja da preseče lepljivu traku, odsekao vrh dečakovog prsta, koji je ostao sa gazom i trakom.

Bolnica je saopštila da se incident dogodio na dan kada je dete trebalo da bude procenjeno za otpust, nakon čega mu je odmah ukazana prva pomoć, a odsečeni prst je stavljen u rashladni komora i prevezen sa dečakom u bolnicu Sunpasitiprasong, gde su bile potrebne dve operacije da bi se pokušalo ponovo pričvrstiti.

Tehničar suspendovan, pokrenuta istraga

Zdravstvena služba pokrajine Jasoton saopštila je da lekari još uvek ne mogu da potvrde da li je operacija bila uspešna, dok je medicinski tehničar odgovoran za povredu suspendovan do istrage, dok je bolnica u međuvremenu temeljno preispitala svoje procedure kako bi sprečila da se slični incidenti ponove, rekao je izvor.