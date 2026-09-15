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Evropa je iza sebe ostavila još jedno leto obeleženo ekstremnim vrućinama i toplotnim talasima.

Temperature u mnogim zemljama dostigle su rekordno visoke nivoe, a posebno je pogođen zapadni deo kontinenta, gde je zabeleženo najtoplije leto u istoriji.

Posledice dugotrajnih vrućina osetile su se na gotovo svim nivoima, od povećanih rizika po ljudsko zdravlje i požara do problema sa saobraćajem i infrastrukturom.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, visoke temperature tokom leta dovele su do zatvaranja škola, problema sa železničkim saobraćajem i drugih poremećaja u svakodnevnom životu.

Ali u Londonu je zabeležena još jedna, manje očigledna posledica ekstremnih vrućina. Visoke temperature i dugotrajno suvo vreme počeli su da utiču na zemljište na kojem se nalaze kuće.

1/4 Vidi galeriju Vestminerska palata u Londonu Foto: AP Jeff Moore, AP James Manning

Uticaj glinovitog zemljišta na stabilnost objekata

Stanovnici britanske prestonice počeli su da primećuju neobične promene u svojim domovima tokom leta, pukotine koje se šire u zidovima, vrata koja se iznenada više ne zatvaraju normalno i prozore koji se deformišu.

Prema CNN-u, London i delovi jugoistočne Engleske nalaze se u centru sve izraženijeg problema sleganja tla. Nakon dugotrajnih toplotnih talasa, zemljište se suši, skuplja i pomera, a sa njim se mogu pomerati i temelji zgrada.

Problem je povezan sa vrstom zemljišta na kojem je izgrađen veliki deo Londona.

To je glinovito zemljište koje izuzetno dobro reaguje na promene u količini vlage. Kada ima dovoljno vode, glina je apsorbuje i širi se, dok tokom dužih vrućih i sušnih perioda gubi vlagu i skuplja se.

Ako se zemljište ispod kuće ne skuplja ravnomerno, delovi temelja mogu početi da tonu. Posledice tada postaju vidljive i zgrada razvija karakteristične pukotine u zidovima, vrata se zaglavljuju, a prozori se mogu iskriviti.

Britanski geološki zavod (BGS) upozorava da je sleganje tla jedna od najštetnijih geoloških opasnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu danas. London je posebno ranjiv. Vrste gline na kojoj se nalazi sadrže minerale koji su izuzetno osetljivi na promene vlažnosti, a britanska prestonica je takođe među područjima zemlje koja su najviše izložena visokim temperaturama.

Dodatni problem izazivaju drveće i druga vegetacija. Tokom sušnih i vrućih perioda, njihovo korenje se širi dublje i dalje u potrazi za vlagom. Pritom mogu crpiti vodu iz zemlje ispod obližnjih kuća, uzrokujući njeno dalje sušenje i skupljanje.

Ranjivost starih zgrada i širenje rizika

Starije kuće, koje često imaju plitke temelje, posebno su ranjive. Ovo je posebno značajno za London, gde je više od polovine stambenih zgrada izgrađeno pre 1945. godine.

Prema podacima britanskog osiguravača Aviva, koje je objavio CNN, u mnogim delovima Londona do 2030. godine sve nekretnine bi mogle biti izložene mogućem ili verovatnom riziku od sleganja tla. To uključuje Kensington, Vestminster i londonski Siti. Problem više nije ograničen samo na prestonicu.

Bob Gibson, stručnjak za sleganje zemljišta i direktor kompanije "Building & Structural Consultants", kaže da je, kada je počeo da radi u ovoj oblasti pre četiri decenije, sleganje zemljišta bilo uglavnom problem u Londonu i na jugoistoku Engleske. Danas se pojavljuje i u drugim delovima zemlje.

Ekonomski teret i dugoročne prognoze

Posebno veliki broj zahteva za odštetu dolazi nakon vrućih, sušnih leta. U 2025. godini, koju su takođe obeležile ekstremne temperature, britanski osiguravači su isplatili rekordnih 415 miliona dolara na ime zahteva za odštetu povezanih sa sleganjem zemljišta, što je povećanje od 10 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Ali stručnjaci očekuju da će ovogodišnji bilans biti još veći. "Ova godina bi mogla biti najveća ikada, jer je drugo uzastopno sušno leto sa višestrukim toplotnim talasima", rekao je Gibson za CNN.

Samo u drugom kvartalu ove godine, osiguravači su isplatili više od 97 miliona dolara za takve zahteve, a prosečan iznos zahteva je dostigao rekordnih 27.000 dolara.

Foto: Shutterstock

Popravke mogu biti komplikovane i skupe. U nekim slučajevima, drveće i vegetacija se uklanjaju ili se podižu barijere kako bi se sprečilo širenje korenja na temelje. U težim slučajevima, same temelje je potrebno dodatno ojačati, uključujući i ubrizgavanje betona ispod postojeće strukture.

Porast rizika takođe pokreće pitanje osiguranja kuća. Brunela Balcano, stručnjak za strukturu na Univerzitetu u Kardifu, upozorava da bi osiguravači mogli postati manje spremni da preuzmu rizik povezan sa sleganjem tla u budućnosti.