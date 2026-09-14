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Avion je pao na polje i potpuno je uništen, a od letelice je ostao gotovo samo rep. Avion "Cesna 172" poleteo je u ponedeljak ujutru iz područja severno od Utrehtau Holandiji.

Četvorosed je, nakon toga, u blizini autoputa A52 ušao u nemački vazdušni prostor. Ubrzo je, oko 11:20 časova, iz za sada nepoznatih razloga došlo do problema sa letelicom u blizini mesta Gerderat, nedaleko od Erkelenza.

Portparol policije potvrdio je za Bild da su se u letelici nalazile tri osobe i da nijedna nije preživela pad.

- U avionu su bile tri osobe. Sve tri su poginule u padu - rekao je portparol policije.

Uzrok pada još nije poznat Identitet stradalih za sada nije saopšten, dok nadležni utvrđuju šta je dovelo do nesreće. Uzrok pada malog aviona još nije poznat, a istraga je u toku. Mali aerodrom Erkelenz-Kikhoven nalazi se na oko deset kilometara od mesta nesreće.

(Kurir.rs/Bild/Preneo: V.M.)

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