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Američki predsednik Donald Tramp priredio je novinarima na letu Air Force One iz Irske ka Vašingtonu neobičan trenutak. Tokom leta puštao im je pesme sa svoje "odobrene plej-liste", za koju je rekao da je uglavnom sam sastavio.

Pre nego što je muzika počela, jedan član osoblja aviona preneo je novinarima pitanje predsednika da li žele da čuju njegovu plejlistu. Odgovor je bio potvrdan, nakon čega je u kabinu unet veliki zvučnik.

- Ja sam izabrao većinu. Samo želim da vas usrećim. Volim muziku. Volim dobru muziku. To je ono što me čini srećnim. Svaka pesma koju čujete je moj izbor. Sve su dobre. Volimo Eltona, volimo Doli. Volimo sve - rekao je Tramp.

Izbor pesama bio je prilično raznovrstan — od kantri muzike i klasičnog roka, preko opere i popa, pa sve do muzike za ulazak jednog od najpoznatijih kečera svih vremena.

Lista izgleda ovako: Dolly Parton - Jolene

Lesley Gore - You Don't Own Me

Ulazna numera WWE zvezde The Undertaker-a, Cat Stevens - Wild World

R.E.M. - Losing My Religion

The Who . Baba O'Riley

Luciano Pavarotti - Nessun Dorma

ABBA - Fernando