spremni su da poginu za svog vođu

spremni su da poginu za svog vođu

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Hiljade su poginule, a mnogi su radije birali samoubistvo nego predaju. Krajem 2024. godine Pjongjangih je poslao u rusku oblast Kurskkako bi pomogli u odbijanju ukrajinske ofanzive, pri čemu su platili ogromnu cenu: od 13.000 poslatih vojnika, poginulo ih je čak 3.000.

Iako se činilo da su nakon toga nestali sa fronta, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorava da se sprema njihov masovni povratak i da bi Rusija uskoro mogla da rasporedi čak 50.000 novih severnokorejskih vojnika, piše BBC.

1/10 Vidi galeriju Severnokorejski vojnici Foto: Printscreen/Tass

Ukrajinska vojno-obaveštajna služba (HUR) procenjuje da se na ruskoj teritoriji i dalje nalazi oko 8.500 severnokorejskih vojnika, raspoređenih u četiri brigade koje drže granicu u Kursku.

- Oni ne učestvuju u aktivnim borbenim operacijama i njihove jedinice nisu zabeležene na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine - potvrdio je HUR za BBC.

Stručnjaci ističu da je slanje elitnog korpusa "Oluja" u Kursk bio istorijski potez Kim Džong Una - najveća borbena formacija koju je Severna Koreja ikada poslala u inostranstvo - koji je toj zemlji doneo dragoceno iskustvo.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Kako ističe dr Jang Uk iz Instituta Asan u Seulu, severnokorejski vojnici "sada znaju šta je moderno ratovanje".

Ukrajinski padobranac sa pozivnim kodom "Sultan", koji se protiv njih borio u Kursku, opisao ih je kao topovsko meso koje je neprestano jurišalo u talasima od 15 do 20 ljudi.

- Kada smo pretraživali mrtve Ruse, pronalazili smo lične stvari, dokumente i opremu. Ali kada smo pretraživali baš Severnokorejce, jedino što smo na njima pronašli bila je municija. Proverili smo apsolutno sve male džepove, nije bilo nikakvih dokumenata, ničega - ispričao je "Sultan". Drugi vojnici potvrdili su da su severnokorejski vojnici bili bez pancira, kaciga i zimske odeće.

Koliko je duboka njihova indoktrinacija pokazao je i snimak na kojem ranjeni severnokorejski vojnik u šumi, dok mu prilaze Ukrajinci, aktivira bombu ispod brade uzvikujući ime svog vođe.

1/4 Vidi galeriju Kim Džong Un grli svoje vojnike Foto: STR / AFP / Profimedia

Sam Kim Džong Un je u aprilu 2025. godine, na komemoraciji u Pjongjangu kojoj je prisustvovao i ruski ministar odbrane Andrej Belousov, javno slavio te borce kao "heroje koji su bez oklevanja izabrali da se raznesu kako bi odbranili veliku čast".

BBC-jeva analiza spomen-obeležja u Pjongjangu navodi najmanje 2.300 poginulih, dok ukrajinski obaveštajci govore o 3.000 mrtvih i 1.500 ranjenih. Od 11.000 do 14.000 severnokorejskih boraca u Kursku, ukrajinske snage su žive zarobile samo dvojicu.

- Za nas je odlazak u zarobljeništvo zločin. To jednostavno nije opcija, mi ne možemo biti ratni zarobljenici - rekao je u zatvoru u Ukrajini jedan od njih, predstavljen kao Bek Pjong-gang.

On je dodao da je četiri dana ležao ranjen od drona pre nego što je greškom prišao Ukrajincima, misleći da su ruski saveznici.

Drugi zarobljenik, Li Kang-un, priznao je da oseća veliku krivicu što je uopšte preživeo, nakon što je pronađen teško ranjen u ruku i vilicu na bojnom polju koje je "smrdelo od krvi".

- Nisam imao bombu ni noževe da se sam raznesem.

Obojica odbijaju da se vrate u Severnu Koreju jer veruju da bi im vlasti "pobile celu porodicu". Zbog toga mole da budu poslati u Južnu Koreju, koja je spremna da ih primi. Pjongjang nikada nije zatražio njihovo izručenje - to je učinila samo Moskva.

Glavni razlog zbog kojeg Kim šalje svoje najbolje trupe u tuđi rat jeste novac i naoružanje. Lim Su-ho iz Instituta za strategiju nacionalne bezbednosti u Seulu procenjuje da je Severna Koreja prodajom oružja i slanjem vojske Moskvi zaradila gotovo 10 milijardi dolara.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vojnik vodio je bitku do poslednjeg daha sa ukrajinskim dronom, ali ju je izgubio Foto: X/Printscreen/@OlenaWave

- Godišnji BDP Severne Koreje procenjuje se na oko 30 milijardi dolara. To znači da su kroz izvoz oružja i slanje trupa za dve i po godine zaradili trećinu svog godišnjeg BDP-a, što je za tako malu ekonomiju ogroman iznos - objašnjava Lim.

Osim deviza, nafte i hrane, Kim Džong Un je ovim potezom prekinuo višedecenijsku potpunu zavisnost od Pekinga i obezbedio sebi ravnopravnije mesto uz Vladimira Putina i Si Đinpinga.

- Ovo je ogroman geopolitički preokret - naglašava Lim.

Ranije je Severna Koreja u teškim trenucima izolacije uvek pružala ruku Južnoj Koreji, Japanu ili SAD kako bi normalizovala odnose.

Sada, sa čvrstim vezama sa Rusijom, Kim gura tezu o novom hladnom ratu i multipolarnom poretku i otvoreno slavi dostignuća koja nisu ostvarili ni njegov otac ni deda.

1/8 Vidi galeriju Borbe u ruskoj Kurskoj oblasti nakon novog upada ukrajinske vojske Foto: screenshot X/squatsons

Međutim, pred Kimom postoje i opasnosti jer severnokorejske snage do sada nisu stupile na ukrajinsku teritoriju, što bi izazvalo žestok odgovor Južne Koreje, koja Ukrajini za sada šalje samo nesmrtonosnu pomoć.

Zelenski to uporno koristi kako bi izvršio pritisak na Seul da pošalje napredne sisteme protivvazdušne odbrane.

On tvrdi da se u ruskoj oblasti Voronjež od juna priprema prihvat novih jedinica i da Pjongjang priprema isporuku novih balističkih projektila Rusiji.

- Rusija pomaže Severnoj Koreji da ovlada modernim ratovanjem, unapredi svoje oružje i stekne stvarno borbeno iskustvo. To predstavlja pretnju svakoj zemlji u Aziji koja se nalazi u dometu severnokorejskih projektila - upozorio je Zelenski u svom obraćanju.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

Rusiji su ti ljudi preko potrebni jer se, četiri i po godine nakon početka invazije, suočava sa katastrofalnim nedostatkom ljudstva.

Zapadne i ukrajinske obaveštajne službe procenjuju da Moskva svakog meseca gubi oko 6.000 vojnika više nego što uspeva da regrutuje, zbog čega u rat već masovno ubacuje plaćenike iz Kolumbije, Kenije i Kameruna, kao i regularne jedinice iz Severne Koreje. Za Moskvu i Pjongjang to je savez zasnovan na čistom interesu u kojem obe strane dobijaju ono što im je potrebno.