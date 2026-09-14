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Vulkan Etna na Siciliji je eruptirao, šaljući oblake pepela koji se uzdižu tri i po kilometra u nebo i izazivaju poremećaje u putovanjima.

Putnici sa letovima za Kataniju na Siciliji pozvani su da provere status svog putovanja nakon što su stotine letova otkazane ili preusmerene.

Nedavna erupcija najvišeg i najaktivnijeg vulkana u Evropi navela je stručnjake iz Opservatorije za vulkan Etna da izdaju crveni VONA (upozorenje vulkanološke opservatorije za vazduhoplovstvo) alarm za oblak pepela, koji je viđen kako se kreće ka ovom italijanskom saobraćajnom čvorištu.

36% letova za Kataniju otkazano

Operater aerodroma SAC saopštio je da je 36% letova planiranih za Kataniju otkazano između 6. i 12. avgusta. Više od 600 letova preusmereno je na obližnje aerodrome, uključujući Palermo, Trapani, Komizo i Lamecija Terme.

Etna eruptira nekoliko puta godišnje, pa poremećaji u avio-saobraćaju zbog erupcija nisu neuobičajeni. Međutim, emisije pepela bile su posebno izražene ove godine, a pošto je špic letnje sezone i dalje u toku, pogođene su hiljade ljudi.

Samo prošlog meseca, aerodrom u Kataniji ponovo je bio primoran da se zatvori zbog pepela na pet uzastopnih dana — što je najduži period zatvaranja još od 2002. godine.

Zatvaranje se poklopilo sa praznikom Feragosto, italijanskim državnim praznikom i katoličkom proslavom 15. avgusta. Ovaj datum obično označava vrhunac italijanske letnje sezone, ali ove godine su mnoga inače živopisna i prepuna mesta bila znatno praznija nego obično.

Pepeo stigao do Malte i severne Afrike

Nedavna erupcija nije pogodila samo Italiju; severni vetrovi preneli su pepeo sve do Malte i delova severne Afrike.

- Bilo je mnogo kraćih prekida i jačih erupcija tokom proteklih nekoliko decenija, ali ovaj događaj je drugačiji jer je emisija pepela sa vrha Etne mnogo dugotrajnija - izjavio je Boris Benke, istraživač u Opservatoriji Etna pri Nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju.

Etna se nalazi oko 35 kilometara od Katanije, drugog po veličini grada na Siciliji. Ovo drevno lučko naselje često je polazna tačka za turiste koji žele da posete vulkan.