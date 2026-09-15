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Grupa od 12 evropskih zemalja pozvala je u ponedeljak Evropsku uniju (EU) na samitu u Finskoj da ojača svoje prisustvo na Arktikuzbog ruske pretnje, preneo je pariski list Mond (Le Monde).

"Pozivamo EU da preuzme više stratešku i proaktivnu ulogu u evropskom delu Arktika", navelo je 12 evropskih zemalja u zajedničkoj deklaraciji usvojenoj nakon samita u gradu Rovanijemi na severu Finske.

Među potpisnicama su Francuska, Danska, Švedska, Nemačka i Grčka.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta (Costa) izjavio je na konferenciji za novinare da to što se dešava na Arktiku nije regionalno već evropsko pitanje.

Nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) je istakao da bi trebalo da se ojača angažman EU u tom regionu.

Na kraju sastanka nije doneta zvanična odluka. Ipak, skup je održan uoči očekivanog predstavljanja nove arktičke strategije Evropske komisije.

To predstavljanje se očekuje u narednim nedeljama, a strategija bi trebalo da definiše pravac politike Brisela prema ovom regionu u narednim godinama.