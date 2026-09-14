Dodajte Kurir u vaš Google izbor

on bi bio 23. ruski general koji je poginuo u ratu

on bi bio 23. ruski general koji je poginuo u ratu

Slušaj vest

Ruski general-potpukovnik Sergej Milčakov, koji je komandovao snagama uključenim u zauzimanje nekoliko naselja u Donjeckoj oblasti, verovatno je poginuo u ukrajinskom napadu na ruski vojni štab u Donjecku krajem avgusta, objavio je 14. septembra nezavisni ruski portal "Važnije istorije".

Milčakov je prethodno komandovao formacijom koja je, prema navodima, učestvovala u operacijama koje su dovele do ruskog zauzimanja Avdijevke, Njujorka i drugih naselja u Donjeckoj oblasti.

Dana 14. septembra nekoliko ruskih vojnih blogera objavilo je da je poginuo jedan ruski vojni zvaničnik kojeg su opisali kao "Heroja Rusije", ali nisu javno naveli njegovo ime. Izveštaji su izazvali zabunu oko identiteta navodno poginulog.

Pojedini ruski Telegram kanali tvrdili su da je poginuo Aleksej Milčakov, komandant diverzantsko-jurišne grupe "Rusič". Međutim, portal "Važnije istorije" objavio je da je moguće da je došlo do zabune i da je zapravo reč o Sergeju Milčakovu.

Smrt ruskog general-potpukovnika još nije zvanično potvrđena.

Ukoliko se potvrdi, Milčakov bi bio 23. ruski general koji je poginuo tokom rata između Rusije i Ukrajine, navodi pomenuti portal.

Izveštaji o njegovoj navodnoj smrti pojavili su se samo nekoliko dana nakon što je Rusija potvrdila pogibiju još jednog visokog vojnog zvaničnika koji je učestvovao u ratu protiv Ukrajine.

Pukovnik Andrej Vladimirovič Krstjanski, visoki službenik ruskog Ministarstva odbrane, prema navodima OSINT projekta "Killed in Ukraine", poginuo je tokom obavljanja vojne dužnosti. Njegovu smrt potvrdile su i vlasti Marksovskog okruga u Saratovskoj oblasti.