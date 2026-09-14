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Rat u Ukrajini predstavlja prvi sukob u modernoj istoriji u kojem se veštačka inteligencija sistematski i masovno primenjuje na bojnom polju.

Međutim, rat se i dalje dobija na terenu, odnosno ljudskim prisustvom, a glavne odluke donose lideri. Analizu modernih sukoba i mešanje veštačke inteligencije u ratove, za Kurir izneo je analitičar Saša Borojević.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Borojević se prvo osvrnuo na pitanje koliko će sukob da traje, iako je stava da to niko ne zna, on je dao informacije koje bi mogle da sugerišu na budućnost ovog sukoba.

- Prvobitno, rat je trebalo da se završi u roku od 15 dana, ali su se stvari preokrenule. Najopsanije je to što se danas predviđa da će rat trajati 30-40 godina. To je za mene bila neverovatna informacija. Istorija nam govori da Rusija nikada nije završila sukob, a da u njemu nije imala na milione mrtvih, a gotovo u svakom primeru, ti ratovi su bili dugotrajni. Ovo nije samo ratovanje sa Ukrajinom, već podešavanje geopolitike i velikih sila, zato ljudi iz vojnih oblasti smatraju da će ovo biti dugotrajan rat, odnosno da neće trajati pet godina - izneo je mišljenje Saša Borović.

Veštačka inteligencija

Borojević smatra da je moderno umeće ratovanja i te kako povezano sa upotrebom veštačke inteligencije, pa je podsetio na prve primere kada je Izrael upotrebio modele AI za ratne potrebe.

04:26 "OVO NIJE RAT SA UKRAJINOIM, VEĆ GEOPOLITIKA VELIKIH SILA" Saša Borojević izneo šokantnu tvrdnju: Procene govore da će sukob trajati 30-40 godina! Izvor: Kurir televizija

- Veštačka inteligencija je korišćena u projektima, recimo, vojske Izraela kada su napadli Hezbolah ratnike, a podešavali su dronove tako da sam odluči da li će udar biti smrtonosan ili ne, a bazu podataka su izvlačili kroz veštačku inteligenciju. To je bilo pre pet godina, a danas veštačka inteligencija može da kontroliše intezitet i putanju raznih raketnih sistema pored dronova. To je suština umeća ratovanja, a to se dešava kroz robote, AI, a kod nas smo imali vojnu vežbu gde smo prikazali da naša vojska poseduje robote koji su spremni da dejstvuju na određene ciljeve - ističe Borojević.

Rat između Rusije i Evrope

S obzirom na to da se sve više analizira odnos Evrope i Rusije i da li tu može da dođe do novog žarišta, Borojević je izneo mišljenje rekvaši da misli da je taj sukob već na delu:

- Vojni sukob se dešava na tlu Ukrajine za sada, a budući vojni sukobi bi trebalo da budu na EU. Smatram da Putin čeka momenat, odnosno da se završe izbori u Ukrajini i da će tada uslediti vojni poziv. Kada se mobiliše milion Rusa, to ne rade samo zbog Ukrajine, već da odbrane svoju teritoriju, što može da bude i preventivni napad na određene zemlje koje su blizu granica.

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Kurir.rs

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