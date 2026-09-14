Rusija i Ukrajina dogovorile su se da neće napadati energetsku infrastrukturu jedna drugoj, izjavio je američki predsednik Donald Tramp
Rusija i Ukrajina za sada nisu komentarisale Trampovu izjavu
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- Tramp je objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile da neće napadati energetsku infrastrukturu jedna drugoj.
- Kremlj je pozdravio Trampovu inicijativu, ali nije obećao obustavu napada na ukrajinsku ekonomsku infrastrukturu.
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- Ukrajina je pristala da ne napada rusku energetsku infrastrukturu. Rusija je pristala da učini isto - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Daladu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP
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Tramp je dodao da rast cena dizela na globalnom nivou nije povezan sa ratom koji SAD vode protiv Irana, već sa ratom između Rusije i Ukrajine. Rusija i Ukrajina za sada nisu komentarisale Trampovu izjavu.
Američki predsednik je dan ranije pozvao Ukrajinu da obustavi napade na ruska postrojenja za proizvodnju dizela.
Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP
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Kremlj je, komentarišući Trampov poziv, saopštio da pozdravlja tu inicijativu. Međutim, Moskva sa svoje strane nije obećala da će obustaviti napade na ukrajinsku ekonomsku infrastrukturu ukoliko Kijev prekine napade na ruske rafinerije.
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