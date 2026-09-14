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Rusija i Ukrajina za sada nisu komentarisale Trampovu izjavu

Rusija i Ukrajina za sada nisu komentarisale Trampovu izjavu

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- Ukrajina je pristala da ne napada rusku energetsku infrastrukturu. Rusija je pristala da učini isto - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Daladu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Tramp je dodao da rast cena dizela na globalnom nivou nije povezan sa ratom koji SAD vode protiv Irana, već sa ratom između Rusije i Ukrajine. Rusija i Ukrajina za sada nisu komentarisale Trampovu izjavu.

Američki predsednik je dan ranije pozvao Ukrajinu da obustavi napade na ruska postrojenja za proizvodnju dizela.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP