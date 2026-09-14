Slušaj vest

- Ukrajina je pristala da ne napada rusku energetsku infrastrukturu. Rusija je pristala da učini isto - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Daladu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Tramp je dodao da rast cena dizela na globalnom nivou nije povezan sa ratom koji SAD vode protiv Irana, već sa ratom između Rusije i Ukrajine. Rusija i Ukrajina za sada nisu komentarisale Trampovu izjavu.

Američki predsednik je dan ranije pozvao Ukrajinu da obustavi napade na ruska postrojenja za proizvodnju dizela.

Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari.  Foto: Alex Brandon/AP

Kremlj je, komentarišući Trampov poziv, saopštio da pozdravlja tu inicijativu. Međutim, Moskva sa svoje strane nije obećala da će obustaviti napade na ukrajinsku ekonomsku infrastrukturu ukoliko Kijev prekine napade na ruske rafinerije.

(Kurir.rs/Meduza/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaLIKVIDIRAN JOŠ JEDAN PUTINOV GENERAL?! Poginuo u ukrajinskom napadu na ruski štab u Donjecku?! Objavljen snimak UDARA! (FOTO/VIDEO)
sergej.jpg
PlanetaZELENSKI UPOZORAVA NA VELIKU OPASNOST KOJA PRETI UKRAJINI: 50.000 elitnih boraca iz OVE države stiže na front, boriće se na strani Rusa!
Volodimir Zelenski Aleksandar Sirski.jpg
PlanetaBIVŠI BRITANSKI PREMIJER ZA DLAKU IZBEGAO SMRT?! Ruski dron pogodio voz samo nekoliko minuta iza onog u kojem je on bio! (FOTO/VIDEO)
profimedia-1134314190.jpg
PlanetaUKRAJINA POGODILA RADAR PVO SISTEMA S-400 U SOČIJU! Vlasti ruskog grada objavile broj ranjenih, mete i granične oblasti, Donjeck i Krim
s-400 kijev