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Veliki šumski požar izbio je u nedelju po podne na Kosta del Solu na jugu Španije, nedaleko od popularnog turističkog centra Marbelje, zbog čega je deo stanovništva evakuisan, dok se više od 100 vatrogasaca bori sa vatrenom stihijom.

Požar je izbio na području Benahavisa, a u gašenju je angažovano najmanje pet helikoptera i veliki broj vatrogasnih ekipa. Šef regionalnih službi za vanredne situacije Antonio Sanz potvrdio je da su povređene tri osobe, od kojih je jedna prebačena u bolnicu zbog opekotina.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je vatra izbila oko 15 časova u maloj katoličkoj kapeli, nakon čega se proširila na okolnu vegetaciju. Najmanje dve osobe prebačene su u bolnicu.

Fotografije sa terena prikazuju veliki plamen koji zahvata krošnje drveća i gust dim koji se širi iznad tog područja. Vatra je brzo napredovala preko brdovitog terena u blizini planinskog naselja Benahavis.

1/7 Vidi galeriju Gašenje požara u Malagi, Španija. Foto: JUAN CARLOS DOMINGU/EFE, Lex Zea / Zuma Press / Profimedia

Stanovnicima stigla hitna upozorenja

Lokalnom stanovništvu poslata su upozorenja putem mobilnih telefona sa instrukcijama da ostanu u kućama i zatvore vrata i prozore.

Vršilac dužnosti regionalnog ministra zdravlja Andaluzije poručio je stanovnicima da, ukoliko se nalaze na ugroženom području, potraže zaklon u čvrstim objektima, zatvore vrata i prozore i prate instrukcije hitnih službi.

Jedna stanovnica Benahavisa opisala je situaciju kao izuzetno tešku, navodeći da je uspela da napusti selo pre nego što je pristup tom području zatvoren.

"Uspeli smo da izađemo. Više nikoga ne puštaju unutra. Vegetacija duž čitavog puta koji vodi prema selu gori. Užasno je", rekla je za španski list The Olive Press.

Gašenje požara dodatno otežava jak vetar, sa udarima koji prema navodima očevidaca dostižu oko 48 kilometara na čas.

Evakuisano je i luksuzno stambeno naselje Montemajor Alto, nedaleko od mesta na kojem je požar izbio. U ovom zatvorenom kompleksu nalazi se oko 125 luksuznih vila. Regionalni centar za koordinaciju odgovora na vanredne situacije potvrdio je evakuaciju nešto posle 18.30 časova po lokalnom vremenu.

1/6 Vidi galeriju Požari u Španiji u avgustu 2026. Foto: MAURI BUHIGAS/EFE, Andreu Esteban/EFE

Novi požar posle smrtonosne vatrene stihije u Almeriji

Novi požar izbio je samo nekoliko meseci nakon razornih šumskih požara koji su pogodili područje Almerije i odneli 15 života. Među žrtvama je bilo devet britanskih državljana.

Britanka Mišel Lik nedavno je preminula u bolnici, dva meseca nakon što je zadobila teške opekotine kada je ostala zarobljena u požaru. Lečena je na intenzivnoj nezi Univerzitetske bolnice Virgen del Rocio u Sevilji.

Među žrtvama ranijeg požara bila je i 47-godišnja Lisa Frajet, majka troje dece iz Eseksa, koja je preminula 28. jula u istoj bolnici. Ona je boravila u blizini sela Bedar sa partnerom Sajmonom Bečelorom, koji je takođe teško povređen i helikopterom prebačen u specijalizovanu jedinicu za lečenje opekotina.

U bolnici je kasnije preminula i 93-godišnja Britanka, dok su među stradalima bili i britanski par Pit i Fren Gilam. Njihova ćerka Danijel Gilam-Kirton kasnije je optužila policiju za propuste u istrazi njihove smrti.

Još četvoro britanskih državljana stradalo je pokušavajući da pobegne od vatre koja se velikom brzinom širila tim područjem.