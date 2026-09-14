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Predsednik SAD Donald Tramp nagovestio je da neće ponuditi predsedničko pomilovanje Lindzi Klensi nakon što je suđenje majci optuženoj za ubistvo troje dece dramatično okončano bez presude zbog neslaganja porote.

Tramp je ukazao na to da nema ovlašćenja da interveniše jer je slučaj, koji je nedeljama privlačio ogromnu pažnju američke javnosti, u nadležnosti savezne države, a ne federalnih vlasti.

"To je veoma tužna situacija. Svakako sam čuo za to, ali pogledajte, veoma je tužno. Tu nema pobednika. Nema dobrog ishoda šta god da uradite. Troje dece je mrtvo", rekao je Tramp novinarima u nedelju.

Advokat zatražio pomoć od Trampa

Advokat Klensijeve Kevin Redington prošle nedelje je u emisiji "Dobro jutro Ameriko", odgovarajući na pitanje šta sledi nakon što je suđenje okončano bez presude, direktno apelovao na predsednika.

"Gospodine predsedniče, nadam se da biste razmotrili slučaj ove mlade žene, kakva je ona osoba i kroz šta je prošla, i razmotrili mogućnost pomilovanja", rekao je 75-godišnji Redington.

Redington se kasnije pojavio i na CBS Bostonu i ponovo zatražio pomoć predsednika, iako je priznao da Tramp nema zakonska ovlašćenja da pomiluje Klensijevu. Ona se tereti isključivo za krivična dela na nivou savezne države, dok predsednička ovlašćenja za pomilovanje ne obuhvataju takve slučajeve.

1/7 Vidi galeriju Porota ni posle sedam dana nije uspela da odluči o krivičnoj odgovornosti Lindzi Klensi za ubistvo troje dece. Sudija je poništio suđenje. Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger, Josh Reynolds/FR25426 AP

Advokat, međutim, smatra da bi Tramp svojim političkim uticajem mogao da utiče na ono što će uslediti dok tužioci odlučuju da li će Klensijevoj ponovo suditi za ubistvo njeno troje male dece.

"Ako predsednik Tramp smatra da je ovo slučaj koji opravdava takvu vrstu intervencije izvršne vlasti, čak iako pravno gledano nije reč o federalnom slučaju, on svakako ima ogroman uticaj", rekao je Redington.

"Mislim da je svaka vrsta pomoći koju možemo da dobijemo korisna."

Tramp je rekao i da je čuo da je Redington "veoma dobar advokat".

"Nadam se da mogu nešto da dogovore. To je nešto što oni moraju da reše", rekao je američki predsednik.

Odbrana tvrdi da je patila od teške postporođajne psihoze

Klensi (36) je 2023. godine zadavila svoje troje dece u njihovom domu u Masačusetsu, ali je odbrana tvrdila da je u trenutku ubistava patila od teške postporođajne psihoze.

Suđenje je završeno bez presude nakon što porota nije uspela da postigne jednoglasnu odluku. Prema navodima iz teksta, jedan član porote nije pristao da Klensijevu proglasi nevinom zbog neuračunljivosti.