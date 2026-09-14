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Muškarac star oko 50 godina teško je povređen nakon što ga je ajkula napala dok je surfovao na plaži Glenfild, severno od Džeraldtona u Zapadnoj Australiji. Posle napada hitno je prebačen u bolnicu, gde se nalazi u teškom, ali stabilnom stanju.

Do incidenta je došlo jutros oko 9:45 časova po lokalnom vremenu, kada je ajkula napala muškarca tokom surfovanja, saopštile su vlasti, a preneo je ABC.

Zdravstvena služba Zapadne Australije navela je da je povređeni zadobio teške povrede, ali da mu je stanje trenutno stabilno.

Sa mesta napada zvaničnici su uklonili teško oštećenu dasku za surfovanje, koja će biti testirana kako bi se utvrdilo kojoj vrsti ajkule je pripadala životinja koja je napala muškarca.

Plaža je u međuvremenu zatvorena, dok su građani upozoreni da se ne približavaju tom području. Kirili Var, poslanica iz Džeraldtona i pomoćnica ministara ribarstva, izjavila je da od nadležnih i vlade zahteva više informacija o okolnostima napada.

Ovaj incident dogodio se nakon dva smrtonosna napada ajkula koji su ove godine zabeleženi u Zapadnoj Australiji.