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Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će razmotriti mogućnost objavljivanja poverljivih dokumenata povezanih sa terorističkim napadima 11. septembra, nakon javnog apela porodica žrtava da se rasvetli navodna uloga Saudijske Arabije u napadima.

- Pogledaću to kada se vratim. Znam da su me to pitali u petak. Pogledaću - rekao je Tramp novinarima dok se pripremao da napusti aerodrom Šenon u Irskoj.

Organizacije poput grupe "Ujedinjene porodice 11. septembra", koju predvodi Teri Strada, godinama vode pravnu bitku protiv Saudijske Arabije, zahtevajući da Rijad bude pozvan na odgovornost za napade u kojima je 11. septembra 2001. godine poginulo 2.977 ljudi.

1/7 Vidi galeriju Osama bin Laden Foto: AP, EPA / str, County Sheriff's office, Profimedia

Strada je u petak, tokom komemoracije na mestu nekadašnjeg Svetskog trgovinskog centra u donjem Menhetnu, oštro kritikovala Saudijsku Arabiju nakon što je pročitala ime svog pokojnog supruga Toma Strade, zaposlenog u kompaniji "Kentor Ficdžerald".

- Kako je moguće da je prošlo 25 godina, a da i dalje nemamo pravdu zbog uloge koju je Saudijska Arabija imala u njegovom ubistvu? - upitala je Strada.

Ona je, dok su prisutni aplaudirali, dodala da su "jedna za drugom administracija, uključujući lidere koji su danas ovde, birale da štite Saudijce umesto da stanu uz porodice žrtava 11. septembra".

Obraćajući se potpredsedniku SAD, Džej Di Vensu, koji je prisustvovao ceremoniji u ime Trampove administracije, Strada je poručila:

- Recite Saudijcima da prestanu da lažu. Recite im da, ako žele da budu prijatelji SAD, ne mogu više da negiraju sve ovo, svu ovu bol i svo razaranje kroz koje prolazimo.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Foto: Greg Semendinger/NYPD / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vens je tokom njenog obraćanja gledao direktno u Stradu i stavio ruku na srce, čime je, kako je ona kasnije rekla za NYP, pokazao da je čuo njen apel.

- Cenimo napore predsednika Trampa i verujemo da će po povratku pokrenuti istorijsku promenu politike kojom će Sjedinjene Države zahtevati odgovornost Saudijske Arabije za njenu dokazanu ulogu u napadima 11. septembra - rekla je Strada u izjavi za "Njujork post".

Ona je dodala da je vreme da Trampova administracija učini svoj deo i pomogne porodicama žrtava i da Saudijsku Arabiju pozovu na odgovornost.

- Njegov prethodnik je zaustavio objavljivanje dokumenata. Predsednik ih je sigurno video i potvrdio svoja uverenja. Sada bi trebalo da izvrši pritisak, kao što samo on može i obezbedi odgovornost koju zajednica porodica žrtava 11. septembra traži već godinama - rekla je Strada.

1/16 Vidi galeriju Kule bliznakinje teroristički napad Foto: Profimedia

Strada nije bila jedina koja je uputila kritike Rijadu.

Nećak još jedne žrtve, Lise Mari Teri, potpredsednice kompanije "Marš end Meklenan", pozvao je Trampa da "objavi necenzurisane dokumente koji pokazuju umešanost Saudijske Arabije, dok su preostali članovi porodica žrtava još uvek živi“.

Od 19 otmičara koji su oteli putničke avione i iskoristili ih kao oružje za napade na Svetski trgovinski centar i Pentagon, njih 15 bili su državljani Saudijske Arabije. I vođa Al Kaide Osama bin Laden rođen je u Saudijskoj Arabiji, iako mu je Rijad oduzeo državljanstvo 1994. godine. Saudijska vlada odlučno negira da je imala bilo kakvu ulogu u napadima.

Sledećeg meseca savezni apelacioni sud na Menhetnu razmatraće argumente koji se odnose na Omara al-Bajumija, saudijskog državljanina koji je pomogao da dvojica otmičara aviona "Amerikan erlajnsa 77" pronađu smeštaj u Kaliforniji.

Sumnje u način na koji je FBI vodio njegov slučaj dodatno su porasle nakon što su u javnost počeli da izlaze dokazi zaplenjeni od Bajumija. Jedan od njih je snimak iz 1999. godine, objavljen po nalogu suda 2024. godine, na kojem se vidi kako Bajumi snima zgradu američkog Kongresa i govori o "planu".

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Daladu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Bajumi je imao nejasne veze sa saudijskim vlastima i mrežu kontakata među zvaničnicima. Prema memorandumu FBI-ja iz 2017. godine, bio je na platnom spisku saudijske obaveštajne službe.

Advokati porodica žrtava tvrde da je Bajumi tom prilikom "izviđao teren" za napad. Oko 30 minuta snimka, koji traje jedan sat, fokusirano je na ulaze u zgradu Kapitola, prikazuje njene bezbednosne procedure, pa čak i unutrašnje stubove.

Komisija za 11. septembar zaključila je u izveštaju iz 2004. godine da postoji velika verovatnoća da je upravo zgrada Kongresa bila prvobitna meta leta 93 kompanije Junajted Erlajns, koji se srušio u Pensilvaniji nakon što su se putnici suprotstavili otmičarima.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp primio u Beloj kući saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Evan Vucci/AP, Nathan Howard - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Postoji i drugi snimak, nastao u februaru 2000. godine, na kojem se vidi "zabava dobrodošlice" koju je Bajumi organizovao za buduće otmičare Navafa al-Hazmija i Halida al-Mihdara, ubrzo nakon njihovog dolaska u San Dijego.

Komisija za 11. septembar je, međutim, saopštila da nije pronašla dokaze da je saudijska vlada učestvovala u samim napadima.