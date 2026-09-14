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Poljske snage izvukle su 14. septembra iz Baltičkog mora, nedaleko od severne obale zemlje, vojni dron ruskog porekla.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš saopštio je istog dana na mreži X da su vojnici pronašli i izvukli letelicu iz vode u blizini plaže kod Rusinova, nedaleko od Jaroslavjeca.

"Prvi pregled ukazuje na to da je reč o vojnoj bespilotnoj letelici poreklom iz Rusije", napisao je ministar.

Dodao je da nadležne službe obezbeđuju mesto na kojem je dron pronađen, kao i izvučenu letelicu.

Sumnja se da je reč o ruskom dronu Gerbera

Snimci izvučenog drona pojavili su se na internetu ubrzo nakon saopštenja poljskih vlasti.

Portal Militarnyi odvojeno je izvestio da se na snimcima, prema preliminarnoj vizuelnoj proceni, vidi meta-dron koji podseća na ruski tip Gerbera. Na letelici su uočene oznake ispisane latinicom, dok joj nedostaje prednji deo. Portal je naglasio da je reč o preliminarnoj proceni na osnovu izgleda, a ne o zvanično potvrđenoj identifikaciji.

Poljske vlasti najavile su da će više detalja o tehničkom stanju drona i istrazi biti poznato nakon završetka pregleda.

Gerbera je jeftina ruska bespilotna letelica koja se koristi zajedno sa dronovima iz porodice Šahed/Geranj, iranskog dizajna, često kao mamac ili meta. Izrađena je uglavnom od jeftinih materijala, a koristi se za zasićenje i zbunjivanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, kako bi se presretači odvukli od težih udarnih dronova.

Ukoliko bude potvrđeno da olupina pronađena kod Rusinova pripada ovom tipu, to bi bio još jedan slučaj pronalaska bespilotnog sistema ruske proizvodnje na teritoriji ili uz obalu jedne članice NATO-a.

Niz incidenata sa dronovima u regionu Baltika

Pronalaženje letelice usledilo je posle niza sličnih incidenata širom baltičkog regiona tokom prethodnih dana.

Dana 13. septembra, neidentifikovani objekat koji je prešao iz Litvanije u rusku Kalinjingradsku oblast identifikovan je kao dron.

Otprilike u isto vreme, stanovnik područja kod finskog arhipelaga Pelinki, nedaleko od Porvoa, pronašao je bespilotnu letelicu za koju je prvobitno procenjeno da je ruski Geoscan 701.