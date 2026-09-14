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Njujork i još 21 američka savezna država tuže administraciju predsednika Donalda Trampa kako bi blokirali novo pravilo Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS), koje bi imigracionim službenicima dalo šira ovlašćenja da odbiju zelenu kartu, vizu ili ulazak u SAD prilikom procene da li bi podnosioci zahteva mogli da postanu zavisni od državne pomoći.

Promena pravila, koja bi trebalo da stupi na snagu u petak, verovatno bi mnogim imigrantima otežala dobijanje zelene karte ukoliko koriste javnu pomoć ili vlasti procene da će im ona verovatno biti potrebna.

Državna tužiteljka Njujorka Letiša Džejms i gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, koji predvodi koaliciju gradova sa sličnom tužbom, trebalo bi da objave detalje pravne akcije tokom konferencije za novinare u Gradskoj kući u ponedeljak.

1/23 Vidi galeriju Zohran Mamdani, kandidat Demokratske partije za gradonačelnika Njujorka Foto: Heather Khalifa/FR172147 AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, Seth Wenig/AP

Savezne države, čijoj se tužbi pridružio i Distrikt Kolumbija, tvrde da bi mogle da izgube milijarde dolara federalnog finansiranja ukoliko se imigranti, posebno porodice čiji članovi imaju različite imigracione statuse, povuku iz programa državne pomoći zbog straha od posledica po svoj imigracioni status.

Traže od suda da blokira novo pravilo

Tužba se odnosi na predstojeće izmene takozvanog pravila o "javnom teretu", odredbe američkog imigracionog zakonodavstva koja omogućava vlastima da odbiju vizu ili zelenu kartu osobi za koju procene da će verovatno postati zavisna od državne pomoći.

1/7 Vidi galeriju Zohran Mamdani, kandidat Demokratske partije za gradonačelnika Njujorka Foto: Richard Drew/AP, Frank Franklin II/AP, YUKI IWAMURA / POOL/AP / POOL