NJUJORK I 21 DRŽAVA U RATU PROTIV BELE KUĆE Panika zbog odluke koja stupa na snagu u petak!
- Pravilo omogućava imigracionim službenicima da procene da li bi podnosioci zahteva mogli da postanu zavisni od državne pomoći.
- Tužioci traže od suda da blokira i poništi pravilo pre njegove primene.
Njujork i još 21 američka savezna država tuže administraciju predsednika Donalda Trampa kako bi blokirali novo pravilo Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS), koje bi imigracionim službenicima dalo šira ovlašćenja da odbiju zelenu kartu, vizu ili ulazak u SAD prilikom procene da li bi podnosioci zahteva mogli da postanu zavisni od državne pomoći.
Promena pravila, koja bi trebalo da stupi na snagu u petak, verovatno bi mnogim imigrantima otežala dobijanje zelene karte ukoliko koriste javnu pomoć ili vlasti procene da će im ona verovatno biti potrebna.
Državna tužiteljka Njujorka Letiša Džejms i gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, koji predvodi koaliciju gradova sa sličnom tužbom, trebalo bi da objave detalje pravne akcije tokom konferencije za novinare u Gradskoj kući u ponedeljak.
Savezne države, čijoj se tužbi pridružio i Distrikt Kolumbija, tvrde da bi mogle da izgube milijarde dolara federalnog finansiranja ukoliko se imigranti, posebno porodice čiji članovi imaju različite imigracione statuse, povuku iz programa državne pomoći zbog straha od posledica po svoj imigracioni status.
Traže od suda da blokira novo pravilo
Tužba se odnosi na predstojeće izmene takozvanog pravila o "javnom teretu", odredbe američkog imigracionog zakonodavstva koja omogućava vlastima da odbiju vizu ili zelenu kartu osobi za koju procene da će verovatno postati zavisna od državne pomoći.
Tužba saveznih država, podneta u ponedeljak ujutru pred Saveznim okružnim sudom za Južni okrug Njujorka, ne traži novčanu odštetu od federalne vlade. Umesto toga, od suda se zahteva da blokira novo pravilo, poništi ga i spreči Ministarstvo za unutrašnju bezbednost da ga primenjuje.
(Kurir.rs/Reuters)