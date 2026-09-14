HOROR IZVEŠTAJ IZ "ALIGATOR ALKATRAZA" Pogledajte kako su krajnje nehumano postupali sa migrantima na Floridi! Objavljene fotografije JEZIVIH PREDMETA! (FOTO)
- Migranti u centru 'Aligator Alkatraz' na Floridi držani su u malim metalnim kavezima, a inspektori DHS navode da je to bilo nehumano i neuobičajeno za ICE.
- Prema izveštaju, kavezi su korišćeni najmanje 79 puta od jula 2025. do januara 2026, a neki pritvorenici su u njima ostajali i do dva sata.
- Inspekcija je otkrila i prenatrpanost, lošu higijenu, manjak vode i otežan kontakt sa advokatima i porodicama.
Migrantiu zloglasnom pritvorskom centru "Aligator Alkatraz" na Floridi držani su u malim metalnim kavezima, veličine telefonskih govornica, navodi se u izveštaju nadzornog tela Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD (DHS).
Kavezi su bili široki oko 1,3 metra i visoki oko 2,4 metra, a prema evidenciji, između jula 2025. i januara 2026. godine pritvorenici su u njima držani najmanje 79 puta, u pojedinim slučajevima i do dva sata, piše NBC News.
Osoblje centra ih je nazivalo "prostorima za smirivanje" i tvrdilo da su služili kako bi se pritvorenici udaljili i smirili. Međutim, inspektori su pronašli najmanje jedan slučaj u kojem je kavez korišćen kao kazna za pritvorenika koji nije postupio po naređenju.
Inspektori su zaključili da je korišćenje takvih kaveza potpuno neuobičajeno u objektima američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) i da nije u skladu sa standardima humanog postupanja.
Svaki kavez imao je oko 1,7 kvadratnih metara prostora, što je manje od polovine minimalnog prostora predviđenog standardima ICE za jednu osobu.
Izveštaj je otkrio i druge probleme u centru, uključujući prenatrpanost, nedovoljno vremena za rekreaciju, otežan pristup pravnim informacijama i neispravne telefone zbog kojih pritvorenici nisu mogli da kontaktiraju advokate ili porodice.
Inspektori su takođe naveli loše higijenske uslove i slučajeve u kojima su pritvorenici imali ograničen ili nikakav pristup čistoj vodi.
U objektu je tokom nenajavljene inspekcije u januaru bilo oko 1.500 pritvorenika. Inspektori su utvrdili i da nisu imali dovoljno prostora za život, kao i da tuševi nisu bili dostupni svakodnevno, što je predstavljalo kršenje saveznih standarda.
Centar, koji je vodila Florida uz podršku savezne vlade, zatvoren je u junu 2026. godine. Zbog zatvaranja, preporuke inspektora za poboljšanje uslova, uključujući ukidanje korišćenja kaveza, sada nemaju praktičan efekat.