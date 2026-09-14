Slušaj vest

Migrantiu zloglasnom pritvorskom centru "Aligator Alkatraz" na Floridi držani su u malim metalnim kavezima, veličine telefonskih govornica, navodi se u izveštaju nadzornog tela Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD (DHS).

Kavezi su bili široki oko 1,3 metra i visoki oko 2,4 metra, a prema evidenciji, između jula 2025. i januara 2026. godine pritvorenici su u njima držani najmanje 79 puta, u pojedinim slučajevima i do dva sata, piše NBC News.

1/4 Vidi galeriju Aligator Alkatraz na Floridi Foto: Pedro Portal / Newscom / Profimedia, JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Osoblje centra ih je nazivalo "prostorima za smirivanje" i tvrdilo da su služili kako bi se pritvorenici udaljili i smirili. Međutim, inspektori su pronašli najmanje jedan slučaj u kojem je kavez korišćen kao kazna za pritvorenika koji nije postupio po naređenju.

Inspektori su zaključili da je korišćenje takvih kaveza potpuno neuobičajeno u objektima američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) i da nije u skladu sa standardima humanog postupanja.

Svaki kavez imao je oko 1,7 kvadratnih metara prostora, što je manje od polovine minimalnog prostora predviđenog standardima ICE za jednu osobu.

Izveštaj je otkrio i druge probleme u centru, uključujući prenatrpanost, nedovoljno vremena za rekreaciju, otežan pristup pravnim informacijama i neispravne telefone zbog kojih pritvorenici nisu mogli da kontaktiraju advokate ili porodice.

Inspektori su takođe naveli loše higijenske uslove i slučajeve u kojima su pritvorenici imali ograničen ili nikakav pristup čistoj vodi.

U objektu je tokom nenajavljene inspekcije u januaru bilo oko 1.500 pritvorenika. Inspektori su utvrdili i da nisu imali dovoljno prostora za život, kao i da tuševi nisu bili dostupni svakodnevno, što je predstavljalo kršenje saveznih standarda.