Slušaj vest

Šeron Gal (32) snimljena je kako velikom brzinom vozi unazad svojim crvenim "folksvagen golfom" ispred paba "Kok In" u Bartli Grinu u Birmingemu.

Na jezivom snimku vidi se grupa ljudi koja je u ranim jutarnjim satima 17. februara 2024. godine okružila njen automobil. Međutim, nekoliko trenutaka kasnije, Gal je iznenada naglo krenula unazad.

Na snimku se vidi kako nekoliko sekundi nekontrolisano vozi u rikverc, nakon čega udara u drugi automobil. Od siline sudara njeno vozilo se prevrće.

U tom haosu, muškarac koji je stajao u blizini pada na kolovoz, dok automobil koji se prevrće preleće na svega par centimetara od njegove glave.

Tu se mogu čuti zaprepašćeni očevici kako viču i kako su u šoku, a snimak se završava tako što ljudi prilaze muškarcu koji je pao kako bi proverili da li je povređen.

Policija je ubrzo stigla na mesto incidenta i uhapsila Gal. Ona je prevezena u bolnicu "Kraljica Elizabeta", gde joj je analiziran uzorak krvi. Utvrđeno je da je u krvi imala 171 miligram alkohola na 100 mililitara krvi, što je više nego dvostruko iznad zakonske granice od 80 miligrama.

Na saslušanju pred Krunskim sudom u Birmingemu prošle nedelje čulo se da je do incidenta došlo nakon što se Gal, koja živi u Nortfildu, posvađala sa nekim ispred paba. Pre toga joj je bilo naređeno da napusti lokal.

Uprkos zastrašujućem incidentu, muškarac kojeg je zamalo pregazila nije povređen. Gal je priznala krivicu za opasnu vožnju i vožnju pod dejstvom alkohola.

Osuđena je na 15 meseci zatvora, ali je kazna suspendovana na dve godine. Takođe joj je izrečena zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 18 meseci.