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Nakon ruskih udara na poljsko-ukrajinski granični prelaz i putnički voz, poljski premijer Donald Tusk upozorio je 13. septembra da bi ruska eskalacija mogla da se pojača u narednim mesecima.

"Eskalacija aktivnosti Ruske Federacije postaje činjenica, a njeni primeri sve su bliži našim granicama", rekao je Tusk tokom sastanka sa zvaničnicima odbrane.

"Možemo očekivati da će naredne nedelje i meseci biti period veoma intenzivnih aktivnosti ruske strane. Nažalost, ne možemo isključiti mogućnost da će se ova eskalacija odnositi i na našu teritoriju."

Tuskova izjava usledila je dan nakon što je Rusija tokom noći izvela napade dronovima na zapad Ukrajine, pogodivši benzinsku stanicu u blizini graničnog prelaza Jagodin-Dorohusk i putnički voz na liniji Kijev-Varšava, samo dva kilometra od poljske granice.

U blizini bio voz sa evropskim zvaničnicima i Borisom Džonsonom

Ukrajinska državna železnica kasnije je potvrdila da se neposredno pre dolaska ruskog drona na tom području nalazio voz u kojem su bili savetnici za bezbednost iz nekoliko država Evropske unije, kao i bivši britanski premijer Boris Džonson.

"Vrlo je moguće da je meta ovog ruskog drona mogao da bude diplomatski voz, koji je sa stanice krenuo ranije nego što je bilo predviđeno redom vožnje, u okviru prilagođavanja železničkog saobraćaja u realnom vremenu zbog stalne pretnje od ruskih napada", saopštila je Ukrajinska železnica na Telegramu.

Tusk je rekao da napadi pokazuju da je Moskva "spremna da koristi opasnija sredstva nego ikada ranije".

Prema njegovim rečima, cilj udara mogao je da bude "ometanje, paralizovanje, a možda i uništavanje ukrajinskih graničnih prelaza".

Poljski premijer je zbog toga insistirao da Poljska zauzme stav "maksimalne spremnosti" kako bi odvratila eventualne buduće ruske napade.

"Nema nikakve sumnje da zajedno sa našim saveznicima moramo da budemo spremni za zajedničku reakciju ukoliko se za tim ukaže potreba", dodao je Tusk.

1/13 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk u Evropskom parlamentu Foto: EPA Piotr Nowak

"Ne možemo isključiti ni najgori scenario"

Poljski premijer se, kako se čini, osvrnuo i na izveštaje prema kojima bi Rusija već ove jeseni mogla da provocira neku članicu NATO-a ograničenim napadom.

"Nadam se da se najgori scenario neće ostvariti, ali, nažalost, dosadašnji događaji potvrđuju informacije koje dobijamo već mesecima, da su mogući i najgori scenariji", rekao je Tusk.

On je još u julu 2026. upozorio da bi naredni meseci, kada je reč o ruskim pretnjama, "zaista mogli da budu kritični".

Ruski napadi na Ukrajinu i ranije su dovodili do incidenata na teritoriji Poljske. Krstareća raketa H-101 pala je 30. jula u poljskom Lublinskom vojvodstvu.