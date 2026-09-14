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Pokrenuta je onlajn akcija prikupljanja novca za jedinog porotnika koji je glasao za osuđujuću presudu Lindzi Klensi, nakon što je njeno suđenje završeno bez presude. Akcija na platformi GiveSendGo već je prikupila više od 100.000 dolara.

Identitet porotnika nije javno objavljen, ali je ranije otkriveno da je reč o muškarcu koji je u tridesetim godinama. Organizator akcije naveo je da bi novac trebalo da bude iskorišćen za njegovu bezbednost, advokate i nadoknadu izgubljene zarade.

- Ako krenu na njega, a krenuće, ovo je da pokrije troškove obezbeđenja, advokata i izgubljenog posla - navodi se u objavi organizatora.

1/7 Vidi galeriju Porota ni posle sedam dana nije uspela da odluči o krivičnoj odgovornosti Lindzi Klensi za ubistvo troje dece. Sudija je poništio suđenje. Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger, Josh Reynolds/FR25426 AP

Istovremeno, oko porotnika se razvila nova kontroverza nakon što su u javnost dospele informacije o ranijim optužbama za nasilje u porodici.

Prema izveštaju NBC 10, porotnik je 2021. godine bio optužen da je napao tadašnju suprugu. Njegov tada 13-godišnji nećak navodno je pozvao policiju nakon što je video kako je muškarac hvata za vrat i baca na komodu. Optužba je kasnije odbačena.

Bivša supruga je, prema istom izveštaju, odustala od svedočenja jer se plašila da bi zbog toga mogla da izgubi starateljstvo nad ćerkom. Porotnikov nećak je 2025. godine dobio i zabranu prilaska. U izjavi priloženoj zahtevu navodi se da ga je porotnik oborio na zemlju i više puta udario pesnicom u lice.

Ove informacije otvorile su i pitanje kako je porotnik prošao proces izbora za porotu. U Masačusetsukandidati za porotu popunjavaju upitnik u kojem se, između ostalog, pitaju da li su ikada bili uhapšeni, optuženi za krivično delo ili im je izrečena sudska mera.

Lindzi Klensi Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

U njegovu odbranu stao je guverner Floride, Ron DeSantis, koji je ponudio porotniku "azil" ukoliko bude izložen uznemiravanju. DeSantis je optužio medije za pokušaj da ga "ocrne" i poručio da njegov identitet treba da bude zaštićen.

Lindzi Klensi je optužena da je u januaru 2023. godine ubila svoje troje dece - petogodišnju Koru, trogodišnjeg Dosona i osmomesečnog Kalana.

Ona ne osporava da ih je usmrtila, ali njena odbrana tvrdi da je u trenutku zločina patila od postporođajne psihoze i da nije bila krivično odgovorna za svoje postupke.

Nakon ubistva dece pokušala je da izvrši samoubistvo tako što je sebi prerezala vene i skočila kroz prozor sa drugog sprata.

Lindzi Klensi kojoj se u Masačusetsu sudi zbog smrti njeno troje dece Foto: YOUTUBE / Planet / Profimedia

Posle više od mesec dana suđenja, porota je šest dana većala, ali nije uspela da donese jednoglasnu odluku. Jedanaestoro porotnika glasalo je za oslobađanje Klensi zbog nepostojanja krivične odgovornosti, dok je samo jedan bio za osuđujuću presudu.

Sudija Vilijam Saliven na kraju je proglasio poništenje suđenja zbog podele u poroti.

Advokat optužene majke pokušao je prethodno da traži uklanjanje porotnika koji je ostao pri svom stavu, ali je sudija to odbio nakon što je pojedinačno razgovarao sa svim članovima porote.

Donald Tramp Foto: JEFF MCWHORTER/EPA

Tužilaštvo još nije odlučilo da li će tražiti novo suđenje. Naredno ročište zakazano je za 29. septembar.