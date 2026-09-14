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Britanac je priznao da je više od dve decenije drogirao i silovao svoju suprugu bez njenog znanja.

Muškarac je u ponedeljak pred sudom u Mančesteru, na severu Engleske, priznao krivicu za desetine krivičnih dela, među kojima su silovanje, pokušaj silovanja, seksualni napad i davanje supstance sa određenom namerom.

Optuženi je u šezdesetim godinama, a njegov identitet ne može da bude objavljen kako bi se zaštitila anonimnost njegove supruge.

On je prvobitno negirao sve optužbe, da bi tokom leta priznao krivicu po pet tačaka za silovanje, šest tačaka za napad penetracijom, tri tačke za seksualni napad i jednoj tački za deljenje intimnih fotografija supruge bez njenog pristanka.

Sada je priznao krivicu za ukupno 60 krivičnih dela.

Njegova supruga sedela je u sudnici u ponedeljak dok se izjašnjavao o krivici.

Optuženo još 12 muškaraca

Još 12 muškaraca, starosti između 28 i 74 godine, iz različitih delova Ujedinjenog Kraljevstva, optuženo je za seksualna krivična dela nad istom ženom.

Oni su negirali sve optužbe i protiv njih će biti održano suđenje u Mančesteru. Očekuje se da tužioci ove nedelje počnu sa izlaganjem svog slučaja.

Pomoćnik načelnika policije Velikog Mančestera Rik Džekson izjavio je u ponedeljak da je fokus policije i dalje na pružanju podrške žrtvi "ove užasne kampanje zlostavljanja tokom veoma složene istrage".