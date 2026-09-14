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Policija Južne Afrike (SAPS) oglasila se povodom spekulacija da bi na području Kempton Parka mogao da deluje serijski ubica, nakon što je u ponedeljak ujutru pronađeno telo pete žene.

Portparolka nacionalne policije brigadir Atlenda Mate rekla je za IOL da, iako postoje sličnosti u načinu na koji su neke od žrtava pronađene, još je prerano zaključiti da iza smrti žena stoji serijski ubica.

"Jednostavno još nismo došli do te tačke. Oslanjamo se na stručnjake koji će nam dati odgovarajuće procene", rekla je Mate.

"Posebno ćemo se oslanjati na odeljenje za psihologiju, analizu obrazaca ponašanja i utvrđivanje profila žrtava."

Telo pete žene pronađeno je u ponedeljak ujutru u Olifantsfontejnu.

Četiri žene pronađene za manje od dva meseca

Prva žrtva, 37-godišnja žena, pronađena je 15. jula 2026. u blizini puta R21. Njeno nago telo bilo je vezano plastičnim vezicama.

Policija je saopštila da je istraga u ovom slučaju napredovala i da se jedan osumnjičeni nalazi u pritvoru. On je uhapšen 17. jula, dok se istraga nastavlja.

Telo druge žrtve, 32-godišnje žene, pronađeno je 24. avgusta 2026. u blizini puta R21. Žena je pronađena delimično odevena.

Treće telo, za sada neidentifikovane žene, pronađeno je 10. septembra 2026. Telo je bilo nago i u poodmakloj fazi raspadanja.

"U ovoj fazi još nismo uspeli zvanično da utvrdimo njen identitet", saopštila je policija, dodajući da je postupak identifikacije u toku.

Policija proverava da li su slučajevi povezani

Telo četvrte žrtve, 38-godišnje žene, pronađeno je 12. septembra 2026. u Roudsfieldu, iza jednog hotela.

Žena je nosila sportsku odeću i pronađena je delimično odevena. Njen identitet još čeka zvaničnu potvrdu kroz postupak identifikacije u mrtvačnici.

Pronalaženje pete žrtve dodatno je pojačalo sumnje da bi slučajevi mogli da budu povezani.