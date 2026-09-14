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Posetiocima je savetovano da ne ulaze u vodu na plaži Eksmut u Devonuzbog zagađenja u obližnjem potoku Litlhem. Potok se uliva u more kod plaže Eksmut u Engleskoj, zbog čega je upozorenje prošireno i na kupače.

Britanska Agencija za životnu sredinu saopštila je da je kao meru predostrožnosti izdala preporuku da se ljudi ne kupaju, iako za sada nisu primećeni vidljivi negativni uticaji na životnu sredinu.

U subotu uveče utvrđeno je da je izvor plave supstance industrijskog porekla, a curenje je u međuvremenu zaustavljeno. Nadležni organi sada čekaju rezultate ispitivanja toksičnosti kako bi utvrdili da li je voda bezbedna.

Agencija je saopštila da incident nema veze sa ranijim izlivanjem kanalizacije koje se dogodilo ove nedelje u blizini plaže. Zagađenje je, prema procenama, počelo nešto posle 20:30 časova 11. septembra, a supstanca se i dalje kretala nizvodno ka moru.

- Prijavljeno je prisustvo drečavoplave supstance u potoku Litlhem u Eksmutu. Izašli smo na teren i nismo utvrdili vidljive posledice po životnu sredinu, ali smo kao meru predostrožnosti izdali savet da se ljudi ne kupaju - navela je Agencija za životnu sredinu.

Dodaje se da je izvor zagađenja pronađen tokom noći i da je curenje zaustavljeno.

- Nije povezano sa kanalizacionom mrežom. Zagađivač se i dalje kreće nizvodno i očekuje se da će danas stići do vode za kupanje. Čekamo podatke o toksičnosti, pa savet da se ne kupate ostaje na snazi. Ponovo ćemo proceniti situaciju i ukinuti upozorenje kada budemo sigurni da je voda bezbedna - saopšteno je.