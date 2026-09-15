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Oficir Oružanih snaga Jemena izjavio je da nakon što su Huti zauzeli grad "Moha, Bab el Mandeb i susedni okruzi ostaju centar vojne operacije. Bitka još nije završena".

Ali el Ahdal, ribar u šezdesetim godinama iz naselja El Amudi u Mohi, probudio se uz zvuke uzastopnih eksplozija i pucnjave. Za samo nekoliko sati, vladine snage i Nacionalni otpor povukli su se na jug prema okrugu Dubab, dok su vozila sa borcima Ansar Alaha, odnosno Hutima, ulazila u centar grada.

"Probudio sam se i shvatio da je grad pao za svega nekoliko sati, bez ikakvog upozorenja ili prethodnog nagoveštaja. Nisu nam dali priliku da pobegnemo. Izlazi su odmah zatvoreni, a more, koje je bilo izvor našeg života, postalo je otvorena borbena zona", rekao je El Ahdal.

Ono što se tog jutra dogodilo u Mohi nije predstavljalo izolovani incident u dugotrajnom ratu. Bio je to početak šire promene, prelaska Jemena iz "građanskog sukoba sa regionalnim posledicama" u direktni front šire konfrontacije između Teherana i Vašingtona, koja traje od 28. februara 2026, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na ciljeve u Iranu.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Huti za manje od 48 sati napravili veliki prodor

Pad Mohe nije bio iznenadni slom. Predstavljao je najnoviju fazu eskalacije koja je počela nekoliko nedelja ranije. Huti su 9. avgusta otvorili direktan front prema Mohi, gađajući grad i njegovu luku sa više od 25 raketa tokom nekoliko uzastopnih dana, dok su vladine snage pojačavale svoje položaje jedinicama iz različitih brigada.

Huti su 3. septembra pokrenuli širu vojnu operaciju koja je zahvatila frontove zapadno od Taiza, kao i okrug Hajs u Hodeidi. Kasnije su saopštili da su preuzeli kontrolu nad šest okruga u dve provincije, ukupne površine 5.400 kvadratnih kilometara.

Napredovanje se, prema dvojici vojnih izvora sa suprotstavljenih strana koji su razgovarali sa The Media Lineom, zasnivalo na kombinaciji kopnenih napada i udara raketama i dronovima na vladine snage i njihovu opremu, nakon čega bi pešadija krenula u napredovanje.

Događaji su se ubrzali u sredu uveče, 9. septembra, kada su Huti probili linije u okrugu El Vazija u centralnom Jemenu. Potom su zauzeli Džabal el Nar istočno od Mohe, a zatim i bazu Halid bin el Valid, drugu najveću vojnu bazu u Jemenu.

Do četvrtka uveče, 10. septembra, pala su i poslednja dva okruga u provinciji Hodeida koja su još bila pod kontrolom vladinih snaga. Hajs je zauzet nakon teških borbi, dok je Hoha pala bez otpora, čime su Huti stekli potpunu kontrolu nad provincijom.

Usledilo je povlačenje vladinih snaga, nakon čega su Huti zauzeli grad Hodeidu i ostrva nasuprot moreuzu Bab el Mandeb.

Brzina kojom su Hajs, Hoha i Moha pali, za manje od 48 sati, izazvala je brojna pitanja među Jemencima o mogućim prebezima i infiltraciji unutar vladinih snaga.

1/6 Vidi galeriju Napad jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju Foto: screenshot x/ddfmarketing1, EPA/YAHYA ARHAB

Dok su naoružani borci ulazili u Mohu, većina stanovnika ostala je u svojim kućama, a istovremeno je pokrenuta kampanja hapšenja, prema svedočenjima do kojih je došao The Media Line. Među privedenima su bili aktivisti, novinari, lekari i humanitarni radnici.

Stanovnik Mohe Džamil Mohamed rekao je da su mnogi ljudi pobegli obalskim putem prema provinciji Aden i da grad i njegovi stanovnici žive u stanju velikog straha nakon što su Huti preuzeli kontrolu.

Huti tvrde: Sada kontrolišemo Bab el Mandeb

Terenski komandant Huta poznat pod ratnim imenom Abu Radžeh rekao je za The Media Line da je operacija bila "pažljivo osmišljen strateški plan zasnovan na elementu iznenađenja i sveobuhvatnoj koordinaciji operacija dronovima i kopnenog napredovanja".

"Želeli smo da Snagama agresije oduzmemo njihovo uporište i osiguramo suverenitet Jemena nad njegovim teritorijalnim vodama u Bab el Mandebu", rekao je.

"Sada Jemen ima potpuni suverenitet nad moreuzom Bab el Mandeb", dodao je, pozdravljajući povratak grada u "nacionalno okrilje".

Sa druge strane, vojni oficir snaga međunarodno priznate vlade, koji je za The Media Line govorio pod uslovom anonimnosti, objasnio je razloge velikog povlačenja.

"Naši položaji bili su izloženi vatrenoj moći bez presedana i raketnim udarima. Odluka o preraspoređivanju i povlačenju prema Dubabu, a kasnije i prema bezbednim područjima, bila je taktički potez kako bismo zaštitili naše snage i civile od sigurnog uništenja nakon gubitka vazdušne podrške", rekao je.

Naglasio je da borbe nisu završene.

"Moha, Bab el Mandeb i susedni okruzi i dalje su centar vojne operacije. Bitka još nije završena."

Zapadna obala nije pala zbog nedovoljnog prisustva vladinih snaga. Od kraja avgusta do prve nedelje septembra 2026, borbe su se širile od zapadne obale prema severu i od Taiza u centralnom Jemenu prema istoku, ka Maribu, El Džaufu i El Bajdi, u jednom od najintenzivnijih talasa kopnene eskalacije od primirja iz 2022. godine.

Sukobi su doveli do nove mape teritorijalne kontrole duž linija fronta. Prema medicinskom izvoru iz prestonice Sane, u borbama je poginulo više od 450 boraca Huta.

Portparol oružanih snaga međunarodno priznate vlade Madžed el Nuzaili rekao je da je "navedeni cilj ove istovremene eskalacije bio obnavljanje državnih institucija i okončanje puča Huta".

Vojni analitičari, međutim, smatraju da je otvaranje frontova u El Džaufu i El Bajdi trebalo da rasprši snage Huta i ublaži pritisak na zapadnu obalu tako što bi ih primoralo da se istovremeno bore na više pravaca.

Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen upozorio je da širenje borbi na ovaj način "preti da proširi razmere sukoba" i da će imati "ozbiljne posledice" po izglede za političko rešenje, pozivajući regionalne i međunarodne aktere da obuzdaju eskalaciju.

Do nedelje, 13. septembra, borbe duž zapadne obale nisu jenjavale. Jemenska vojska saopštila je da je izvela vazdušne udare na položaje Huta u blizini luke Moha i područja Dubaba, dok su vladine snage pokrenule kontraofanzivu u zapadnim ruralnim delovima Taiza kako bi povratile neke okruge.

Strateški moreuz postao deo šireg sukoba Irana i SAD

Ono što ovu rundu sukoba razlikuje od prethodnih jeste njen regionalni kontekst. Od izbijanja rata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela krajem februara, Bab el Mandeb postao je direktna iranska tačka pritiska na svetsku ekonomiju.

Istovremeno, poremećaji u Ormuskom moreuzu već su povećali protok nafte kroz Bab el Mandeb sa oko 5,4 miliona barela dnevno u četvrtom kvartalu 2025. na približno 8,1 milion barela dnevno u drugom kvartalu 2026, pošto je Saudijska Arabija preusmerila deo izvoza kako bi izbegla Ormuski moreuz.

Nakon što su Huti objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i izveli napade na brodove u blizini moreuza, kao i udare na saudijsku energetsku infrastrukturu, dva ključna pravca za snabdevanje sveta naftom istovremeno su se našla pod rizikom.

To je navelo Rijad da zatraži američku vojnu intervenciju i udare na položaje Huta, ali je administracija predsednika Donalda Trampa za sada odbila taj zahtev.

Desetine hiljada ljudi napustile domove

Kao očekivana posledica eskalacije, Međunarodna organizacija za migracije zabeležila je raseljavanje oko 76.000 ljudi iz Taiza i Hodeide od 3. septembra. Očekuje se da će taj broj dodatno porasti tokom narednih dana.

Jemenska Izvršna jedinica za upravljanje kampovima za interno raseljena lica istovremeno je zabeležila raseljavanje približno 9.746 porodica iz Taiza, Hodeide i Lahdža do 10. septembra.

U Mohi i oko Bab el Mandeba, međutim, šire geopolitičke kalkulacije malo znače ljudima poput Alija el Ahdala.

Sedeći u svojoj kući i posmatrajući stubove dima koji se uzdižu iznad luke kroz prozore, on je položaj hiljada ljudi duž obale opisao jednom rečenicom:

"Postali smo gorivo za rat koji ništa ne ostavlja netaknutim. Ne želimo sukobe vojski niti međunarodne pomorske rute. Sve što nam treba jeste da bezbedno živimo u svojim domovima, vratimo se ribarenju i jednostavnom životu koji nam je preko noći oduzet."