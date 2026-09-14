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Sjedinjene Američke Države uvele su u ponedeljak sankcije ruskoj VTB banci zbog njene navodne umešanosti u zaobilaženje sankcija Iranu, saopštilo je američko Ministarstvo finansija, dok Vašington nastoji da pojača ekonomski pritisak na Teheran.

Ova odluka nadovezuje se na sankcije koje su VTB banci, drugom najvećem ruskom zajmodavcu, uvedene još 2022. godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Vašington pojačava ekonomski pritisak na Teheran

"U okviru Operacije 'Economic Outcast', Ministarstvo finansija nastaviće da cilja i ometa one koji pružaju materijalnu, tehnološku ili finansijsku podršku koja omogućava iranskom režimu da održava svoje terorističke aktivnosti", rekao je američki ministar finansija Skot Besent u saopštenju.

"Ministarstvo finansija neće tolerisati bilo kakvu podršku režimu i nastaviće da identifikuje, razotkriva i izoluje one koji pomažu Iranu", dodao je.

Besent je prošle nedelje upozorio da će administracija predsednika Donalda Trampa uvesti sankcije jednoj velikoj banci, nastavljajući da vrši ekonomski pritisak na Teheran kako bi okončala sukob SAD i Irana koji traje duže od šest meseci.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP