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Kanada želi da uspostavi "jedinstveni savez" sa Evropskom unijom, dok premijer Mark Karni nastoji da produbi ekonomske veze izvan Sjedinjenih Američkih Država usred sve intenzivnijeg trgovinskog rata sa Vašingtonom.

Govoreći na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, Karni je odbacio izveštaje da Kanada razmatra mogućnost da postane "pridružena članica" EU, navodeći da Otava umesto toga želi da uspostavi novu vrstu partnerstva sa blokom od 27 država.

"Ne želimo da postanemo članica Evropske unije", rekao je Karni. "Ono što želimo, i o čemu ćemo započeti razgovore, jeste jedinstveni savez između Kanade i Evropske unije."

Wall Street Journal objavio je da su evropski i kanadski zvaničnici razgovarali o novom statusu pridruženog partnera koji bi praktično mogao da proširi ekonomske granice EU. Globe and Mail je odvojeno izvestio da je ideju pokrenula EU, a ne Karni, kao i da je još prerano govoriti o bilo kakvom formalnom nazivu takvog odnosa.

1/4 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni Foto: AP, EPA Will Oliver, EPA Neil Hall

Kanada i EU žele lakši protok robe i radnika

Razgovori su usmereni na olakšavanje kretanja robe, usluga i specijalizovanih radnika u ključnim sektorima, uključujući energetiku, veštačku inteligenciju, odbranu i kritične minerale.

Zvaničnici su razgovarali i o saradnji u oblasti podmorskih kablova, skladištenja podataka u oblaku, data centara, satelitskih mreža i infrastrukture potrebne za izvoz kanadskih energenata u Evropu.

Karni je sa evropskim liderima, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona, razgovarao i o putovanjima bez viza i mogućnosti pristupa tržištu rada.

Kanadski premijer bi sledeće nedelje trebalo da otputuje u Francusku i Veliku Britaniju. Planirano je da se obrati Evropskom parlamentu u Strazburu i da se 20. septembra sastane sa Makronom.

Trgovinski rat sa Vašingtonom sve žešći

Okretanje Kanade prema Evropi dolazi u trenutku kada se odnosi sa njenim najvećim trgovinskim partnerom pogoršavaju.

Nakon što su trgovinski pregovori propali 21. avgusta, Vašington je uveo carine od 50 odsto na kanadski izvoz vredan oko 20 milijardi dolara. Kanada je odgovorila sopstvenim carinama, dok su SAD krenule sa ograničavanjem pojedinih kanadskih proizvoda i kompanija.

Predsednik Donald Tramp dodatno je zaoštrio retoriku u nedelju, nazvavši Kanadu "najgorom zemljom za pregovore" i tvrdeći da njeni lideri "umiru od želje da postignu sporazum".

"Godinama su potkradali našu zemlju", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu Air Force One.

Tramp je takođe najavio da će dodatne carine na kanadske automobile, kamione i auto-delove stupiti na snagu 1. januara, dok njegova administracija pokušava da podstakne premeštanje proizvodnje u SAD.

U takvim okolnostima Karni je domaćin Kanadskog investicionog samita u Torontu, koji okuplja oko 300 direktora i visokih predstavnika investicionih kompanija koje upravljaju imovinom vrednom više od 120 biliona dolara.

Karni pokušava da predstavi Kanadu kao samostalno atraktivnu destinaciju za ulaganja, a ne samo kao kapiju za pristup američkom tržištu.

"Kanada je mnogo više od zemlje koja se nalazi pored Sjedinjenih Država", rekao je Karni. "Mi imamo ono što svet želi."

Ukazujući na kanadske prirodne resurse, kritične minerale, kvalifikovanu radnu snagu i trgovinski pristup tržištu od 1,5 milijardi potrošača, dodao je:

"Da žele da idu u Sjedinjene Države, otišli bi u Sjedinjene Države."

1/4 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni održao govor na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu 2026. Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Karni Evropi nudi Kanadu kao pouzdanog partnera

Karni je takođe pokušao da napravi kontrast između Kanade i sve nepredvidljivije trgovinske politike Vašingtona, poručujući investitorima da će u Kanadi pronaći "zemlju koja poštuje vladavinu prava i zemlju koja je pouzdana".

"Ta kombinacija je prilično retka u svetu", rekao je. "I veoma je privlačna."

Cilj samita je privlačenje investicija u kanadske projekte u oblasti energetike, kritičnih minerala, napredne proizvodnje, odbrane i tehnologije.

Među govornicima su izvršni direktor BlackRocka Lari Fink i predsednik Blackstonea Džon Grej, dok bi završno obraćanje trebalo da održi bivši konzervativni premijer Kanade Stiven Harper.