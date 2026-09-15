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Šetnja noću predstavlja veliki bezbednosni problem u nekim gradovima, gde stanovnici i posetioci prijavljuju visok nivo straha od pljački, napada, nasilnog kriminala i brige za ličnu bezbednost.

Prema Indeksu kriminala za 2026. godinu koji je objavio sajt Numbeo, nekoliko gradova u Južnoj Africi, Venecueli, Papui Novoj Gvineji, Hondurasu, Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu beleže neke od najviših percipiranih nivoa kriminala na svetu.

Indeks uzima u obzir percepciju korisnika o kriminalu i bezbednosti, uključujući to koliko se ljudi osećaju bezbedno dok hodaju sami danju i noću, kao i zabrinutost zbog pljački, fizičkih napada, imovinskih delikata i nasilnog kriminala.

Na istorijskoj rang listi za 2026. godinu, na prvom mestu nalazi se Pitermaricburg (Južna Afrika) sa Indeksom kriminala od 82,8 i Indeksom bezbednosti od 17,2.

Važno je napomenuti da se Numbeo rangiranje zasniva na percepcijama koje prijavljuju korisnici, tako da visok rezultat ukazuje na to da ljudi percipiraju visok nivo kriminala, pre nego što dokazuje da određeni grad zaista ima najvišu stopu kriminala u praksi.

Ovo je 10 najopasnijih gradova u 2026. godini:

1. Pitermaricburg, Južna Afrika

Pitermaricburg zauzima prvo mesto sa Indeksom kriminala od 82,8 i Indeksom bezbednosti od 17,2. Južnoafričke vlasti i turistička upozorenja stalno upozoravaju na nasilni kriminal, a rizik je generalno veći nakon pada mraka i u izolovanim ili gusto naseljenim oblastima. Vlada Velike Britanije savetuje putnicima da ne hodaju sami noću u Južnoj Africi, napominjući da se nasilni zločini mogu dogoditi u centrima gradova, siromašnim naseljima i izolovanim područjima.

2. Pretorija, Južna Afrika

Pretorija beleži Indeks kriminala od 81,8 i Indeks bezbednosti od 18,2. Južnoafrička statistika kriminala objavljena u avgustu 2026. pokazala je pad nekoliko teških krivičnih dela na nacionalnom nivou, uključujući ubistva, krađe automobila i pljačke, ali vlasti i dalje vide organizovane i teško naoružane kriminalne grupe kao glavni izvor straha u zajednicama.

3. Karakas, Venecuela

Karakas je na trećem mestu sa Indeksom kriminala od 81,4 i Indeksom bezbednosti od 18,6. Visoko rangiranje ovog grada u skladu je sa bezbednosnim problemima u Venecueli. Stejt department trenutno savetuje putnicima da preispitaju putovanje u Venecuelu zbog rizika koji uključuju kriminal i otmice. Upozoravaju na nasilne zločine poput ubistava, oružanih pljački i kidnapovanja, ističući da su noćna putovanja između gradova veoma rizična.

4. Port Morsbi, Papua Nova Gvineja

Port Morsbi ima Indeks kriminala od 81,3 i Indeks bezbednosti od 18,7. Australijski "Smartraveller" savetuje putnicima visok stepen opreza zbog visoke stope ozbiljnog kriminala, uz upozorenje da građanski nemiri i plemensko nasilje mogu brzo da eskaliraju.

5. Johanezburg, Južna Afrika

Johanezburg je peti sa Indeksom kriminala od 80,8 i Indeksom bezbednosti od 19,2. Johanezburg je jedan od nekoliko južnoafričkih gradova koji se nalaze blizu vrha ove liste. Šira bezbednosna slika uključuje zabrinutost zbog nasilnog kriminala, pljački, krađa automobila i kriminala u izolovanim područjima.

6. Durban, Južna Afrika

Durban beleži Indeks kriminala od 80,4 i Indeks bezbednosti od 19,6. Kao i u drugim južnoafričkim gradovima, problemi su povezani sa nasilnim kriminalom i pljačkama. Iako su južnoafričke vlasti prijavile pad ozbiljnih zločina tokom perioda od aprila do juna 2026, organizovani kriminal ostaje razlog za zabrinutost na nacionalnom nivou.

7. San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula zauzima sedmo mesto sa Indeksom kriminala od 79,4 i Indeksom bezbednosti od 20,6. Ovaj grad se suočava sa bezbednosnim izazovima, uključujući nasilni i organizovani kriminal, što je doprinelo njegovoj reputaciji jednog od najopasnijih urbanih područja u Hondurasu.

8. Port Elizabet, Južna Afrika

Port Elizabet, poznat i kao Gkeberha, beleži Indeks kriminala od 78,6 i Indeks bezbednosti od 21,4. Saveti za putovanje u Južnu Afriku ističu rizike od kriminala u delovima zemlje, uključujući krađe i otmice vozila, pa se onima koji putuju ka Nacionalnom parku "Addo Elephant" savetuje korišćenje alternativnih ruta.

9. Memfis, Sjedinjene Američke Države

Memfis ima Indeks kriminala od 78,5 i Indeks bezbednosti od 21,5, što ga čini najviše rangiranim američkim gradom na listi. Ipak, policijski podaci pokazuju značajno poboljšanje u pogledu kriminala tokom 2025. i prve polovine 2026. godine. Policija Memfisa je izvestila da su 2025. ubistva pala za 26%, pljačke za 31%, a otmice automobila za 48%.

10. Salvador, Brazil