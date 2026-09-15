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Ministar spoljnih poslova Kine, Vang Ji, na zahtev Francuske razgovarao je telefonom sa šefom diplomatije te zemlje, Žan-Noelom Baroom o bilateralnim odnosima i međunarodnim pitanjima.

Vang, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, istakao je da se, pod strateškim rukovodstvom predsednika dveju zemalja, odnosi Kine i Francuske generalno razvijaju stabilno.

„Suočene sa složenom i nestabilnom međunarodnom situacijom, Kina i Francuska, kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, treba da jačaju stratešku komunikaciju i zajednički odgovaraju na rizike i izazove“, rekao je Vang.

Baro je naveo da su, u godini nakon posete predsednika Francuske Emanuela Makrona Kini, Francuska i Kina negovale „duh Duđijangjena“, koji podrazumeva angažovanje i integraciju, traženje zajedničkih tačaka uz poštovanje razlika i održavanje dijaloga. Dodao je da su bilateralni odnosi u tom periodu generalno zadržali pozitivan zamah.