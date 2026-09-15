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Ratno vazduhoplovstvo Poljske izvelo je operacije rano jutros kao preventivnu meru za obezbeđivanje vazdušnog prostora usred ruskih napada dronovima na mlazni pogon na Ukrajinu.

To su saopštile poljske oružane snage u objavi na društvenoj mreži X.

Skaj njuz prenosi da su upozorenja zbog vazdušne opasnosti poslata stanovnicima Potkarpatske i Lublinske pokrajine, duž jugoistočne granice Poljske s Ukrajinom.

Oko sat vremena kasnije, poljska vojska je saopštile da je ruski napad na oblasti u Ukrajini završen i da nema pretnje po teritoriju Poljske.

Ova zemlja članica NATO digla je borbene avione nakon što je Radoslav Šikorski, šef poljske diplomatije, izjavio da bi Alijansa brzo pobedila Rusiju ukoliko bi Moskva pokušala napad na Severnoatlanstki savez, nakon sve većeg broja hibridnih udara na Evropu.

"Čak i bez pomoći Amerike"

Indipendent preneo je izjavu Šikorskog, datu tokom sastanka Jaltske evropske strategije u ukrajinskoj prestonici Kijevu tokom vikenda, da bi pobeda protiv trupa ruskog predsednika Vladimira Putina bila brza zbog "ogromne nadmoći" vazduhoplovnih snaga NATO, čak i bez podrške SAD.

- Ako bi nas Rusija napala i mi skinemo rukavice, mislim da bismo Rusiju prilično brzo pobedili. Imamo ogromnu nadmoć nad Rusijom u vazdušnoj moći. Generale, ispravite me ako grešim, ali to je negde kao 2.500 aviona. Čak i bez (pomoći) SAD, to je i dalje ogroman broj, a nisam nedavno proveravao koliko F-35 i JASSM-ova i svih kapaciteta za izvođenje dubokih udara imamo na raspolaganju - poručio je Šikorski, obraćajući se verovatno penzionisanom američkom generalu Dejvidu Petreusu, bivšem šefu CIA, koji je prisustvovao sastanku.

Šikorski je otišao još dalje rekavši da bi Poljska mogla da uništi polovinu ruskih rafinerija u roku od nekoliko nedelja.

1/8 Vidi galeriju Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske Foto: Evgeniy Maloletka/AP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Britanski list pojašanjava da se ova izjava odnosila na potencijalni sukob između Rusije i NATO, a ne na mogućnost direktnog rata između Rusije i Poljske.

- A ako su Ukrajinci uništili polovinu ruskih rafinerija za šest meseci, mi bismo to mogli da uradimo za šest nedelja, da uništimo drugu polovinu - poručio je Šikorski.

Zaharova: Rusofobija mozga

Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavila je da Šikorski pati od "rusofobije mozga" zbog izjava o sukobu sa Moskvom.

1/6 Vidi galeriju Napad dronom na voz u Ukrajini na 2 km od poljske granice Foto: Handout / AFP / Profimedia

Indipendent podseća da su se širilo spekulacije da Moskva planira napad na NATO, pri čemu je Rusija negirala te tvrdnje.

Prošlog meseca direktor CIA Džon Retklif je boravio u kratkoj poseti Moskvi, što je bio prvi put da šef američke obaveštajne agencije ično poseti Rusiju od invazije te zemlje na Ukrajinu.

Nekoliko izvora upoznatih sa razgovorima koje je Retklif imao u Moskvi kazalo je za CBS njuz da je šef CIA došao u posetu da upozori Rusiju na napad na NATO.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Dmitrij Peskov, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, odbacio je te tvrdnje.

- Mnogo takvih strašnih priča se trenutno objavljuje. Naravno, one nemaju nikakve veze sa stvarnošću - kazao je Putinov portparol.

Putin pokšava da zastraši zapadne zemlje

Ali, evropski lideri su dosledni u tvrdnji da Putin izgleda pokušava da zastraši zapadne zemlje.

U nedelju se dogodio napad ruskog drona na voz na granici Ukrajine sa Poljskom, ubrzo nakon što je drugi voz sa bivšim premijerom Borisom Džonsonom i Petreusom napustio Kijev nakon pomenute konferencije o bezbednosti.

1/2 Vidi galeriju Vežbe NATO na strateški važnom švedskom ostrvu Gotland u Baltičkom moru Foto: Emma Burrows/AP

Kaja Kalas, šefica diplomatije EU, izjavila je juče da takvi napadi imaju za cilj da uplaše zapadne zemlje i nateraju ih da odustanu od podrške Ukrajini.

- Mislim da bi trebalo da delujemo suprotno. Trebalo bi da pokažemo da smo tu za Ukrajinu i da se ne plašimo - rekla je Kalas novinarima u finskom gradu Rovaniemiju, gde je prisustvovala samitu o arktičkoj strategiji.

1/23 Vidi galeriju Posledice ruskog napada balističkim reaketama na Kijev, isteklo primirje nakon odlaska Trampovih izaslanika iz ukrajinske prestonice Foto: Efrem Lukatsky/AP, screenshot X

Nedavna analiza američkog Instituta za proučavanje rata (ISW) ukazuje da su ruske snage ostvarile "skoro nulti neto napredak (na frontu) od marta 2026. godine".