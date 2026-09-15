Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Borbeni avioni NATO oborili su noćas dron iznad Litvanije, izjavio je rano jutros predsednik te baltičke zemlje Gitanas Nauseda.

- Dron koji je sinoć narušio litvanski vazdušni prostor brzo su oborili lovci NATO - napisao je Nauseda na društvenoj mreži X, ne precizirajući kojoj zemlji dron pripada.

Predsednik Litvanije je dodao da je, zbog toga što Rusija pojačava agresiju protiv Ukrajine, takva spremnost od vitalnog značaja za region.

- Najiskrenije hvala našim saveznicima, čije prisustvo pomaže u zaštiti našeg neba i jačanju naše bezbednosti - naveo je na X šef litvanske diplomatije Kestutis Budris i dodao da NATO ostaje "budan, posvećen i spreman".

Prema litvanskom nacionalnom radiju LRT, koji se poziva na nacionalni centar za upravljanje krizama, dron se srušio u ruralnom području blizu jezera Kaunas u centru zemlje.

LRT je javio da se pretpostavlja da je dron došao iz Belorusije.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska na vojnim vežbama u Litvaniji. Stiglo je više od 1.000 vojnih i borbenih vozila Bundesvera, kao i veliki broj nemačkih vojnika. Foto: JENS BUTTNER / AFP / Profimedia, Jens Büttner/DPA, Jens Büttner/DPA

Litvanija, Letonija i Estonija, bivše sovjetske republike koje se graniče sa Rusijom, redovno beleže upade dronova i aviona na svoje teritorije.

Borbeni avion NATO oborio je 19. maja ukrajinski dron iznad Estonije, što je bilo prvo presretanje stranog drona u vazdušnom prostoru baltičke države od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

1/4 Vidi galeriju Američka vojska u Litvaniji Foto: EPA MARTIN DIVISEK

Evropska unija smatra da Rusija namerno skreće dronove kojima Ukrajinci gađaju industrijske objekte i naftne terminale u regionu Sankt Peterburga u Finskom zalivu.