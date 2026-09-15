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Najbolji strelac NHL-a svih vremena, Aleks Ovečkin, pojavio se u kampanji za Jedinstvenu Rusiju, stranku koja podržava ruskog predsednika Vladimira Putina.

Ruski poslovni list "Vedomosti" objavio je fotografije zvezde Vašington Kapitalsa kao deo kampanje, zajedno sa brojnim istaknutim ličnostima bliskim ruskim vlastima. Među njima su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i glavna urednica ruske državne televizijske mreže RT, Margarita Simonjan.

Ovečkinova podrška Putinu nije nova. Još 2017. godine pokrenuo je pokret "Putin tim", kojim je, prema njegovim rečima, želeo da okupi "ljude koji su ponosni na svoju zemlju i žele da Rusiju učine jačom".

Ovečkin se ne pojavljuje u kampanji kao kandidat, već kao jedan od istaknutih pristalica Jedinstvene Rusije. Stranka je objavila seriju spotova pred izbore u kojima se pojavljuje pet vodećih kandidata na njenoj listi zajedno sa poznatim ličnostima koje ih podržavaju.

Izbori za rusku Državnu dumu održavaju se od 18. do 20. septembra, a bira se svih 450 članova donjeg doma parlamenta.

Jedinstvena Rusija je ubedljivo najveća stranka u aktuelnom sazivu, osvojivši 324 mesta na izborima 2021. godine.

Oprezniji nakon invazije

Nakon što je ruska invazija na Ukrajinu počela u februaru 2022. godine, Ovečkin je postao oprezniji u svojim javnim izjavama o Putinu. Rekao je da se nada kraju rata.

"Nadam se da će se sve uskoro završiti i da ćemo živeti u dobrom svetu", rekao je tada.

Međutim, kada su ga pitali o njegovom odnosu sa Putinom, odgovorio je: "On je moj predsednik".

Ovečkin se sada ponovo pojavio u političkoj kampanji dok se priprema za novu sezonu NHL-a. U julu je potpisao jednogodišnje produženje ugovora sa Vašington Kapitalsima, klubom u kojem je proveo celu svoju NHL karijeru.