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Betina Tramp, supruga Donalda Trampa mlađeg, potvrdila je da je njihovo venčanje u maju u luksuznom odmaralištu delom platio Umar Kremljev, ruski oligarh blizak predsedniku Vladimiru Putinu.

BBC prenosi da je u objavi na njenom Instagram nalogu – koja se pripisuje Betini i Trampovom najstarijem sinu – navodi da je dve noći slavlja tokom njihovog trodnevnog venčanja na privatnom ostrvu na Bahamima delimično finansirao upravo Kremljev.

Saopštenje je objavljeno sinoć nakon što je istraživački novinarski portal Propublika objavio priču u kojoj se detaljno navodi da je Kremljev platio "stotine hiljada dolara" za tu proslavu.

Britanski medijskii servis napominje da je Donald Tramp mlađi privatni građanin, tako da nije nezakonito da prima poklone od stranog državljanina.

- Naš dragi prijatelj Umar je veoma velikodušno organizovao dve neverovatne večeri proslave za nas NAKON našeg venčanja. Bio je to izuzetno velikodušan venčani poklon od prijatelja i nešto na čemu smo mu bili i ostali neverovatno zahvalni - naveo je par u saopštenju.

1/9 Vidi galeriju Umar Kremljev, ruski oligarh i čelnik Međunarodne bokserske asocijacije (IBA), blizak predsedniku Vladimiru Putinu Foto: Printskrin/Telegram, SERGEI SAVOSTYANOV / SPUTNIK / K/SPUTNIK POOL, GAVRIIL GRIGOROV /SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL

"Ljudi ne daju stotine hiljada dolara, a da nešto ne žele"

Međutim, organizacije koje se bave etičkim pitanjima navele su da ovo i dalje predstavlja nešto što deluje kao sukob interesa, kada sin predsednika SAD, čak i ako nije službenik američke vlade, prihvati raskošne poklone od nekoga ko je povezan sa šefom strane države.

- Ljudi ne daju stotine hiljada dolara slučajnom poznaniku, a da nešto ne žele. Možete da vidite kako bi (Putin) uživao svu medijsku pažnju povećenu tome kako se ljudi iz njegovog okruženja umiljavaju ljudima iz predsednikovog okruženja - kazao je Džordan Libovic, potpredsednik za komunikacije organizacije Građani za odgovornost i etiku u Vašingtonu (CREW).

Prema navodima Propublike, par se venčao na privatnom ostrvu na Bahamima, a zatim je održao dvodnevnu proslavu na drugom ostrvu koje se iznajmljuje za oko 100.000 dolara za noć.

- Kremljev je takođe platio druge troškove za zabavu, uključujući vatromet od oko 70.000 dolara - navodi se u izveštaju.

1/19 Vidi galeriju Donald Tramp mlađi i Betina Tramp, venčali se na Bahamima Foto: Jacquelyn Martin/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP

BBC navodi da Kremljev vodi Međunarodnu boksersku asocijaciju (IBA), organizaciju koju finansira ruska državna energetska kompanija "Gazprom".

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) je suspendovao IBA iz takmičenja delimično i zbog toga što nije prijavila veze koje ima sa ruskim energetskim gigantom.

Ranije ove godine Kremljev je bio u Putinovoj delegaciji tokom posete Kini.

Predsednik Rusije je takođe dodelio Kremljevu Orden prijateljstva, najviše državno odlikovanje.

Portparol Trampa mlađeg rekao je Propublici da su predsednikov sin i Kremljev lični prijatelji i da nemaju "poslovni odnos".

1/5 Vidi galeriju Bahami Foto: Peter Hermes Furian/Shutterstock, Shutterstock

U saopštenju poslatom američkom mediju, Kremljevljev kabinet je saopštio da "gospodin Kremljev i gospodin Tramp mlađi imaju prijateljski odnos".

U saopštenju se navodi da su se njih dvojica upoznali pre nekoliko godina.

Propublika je objavila da je Kremljev prisustvovao delu venčanja na Bahamima.

Među ostalim svatovima bili su Ivanka Tramp, jedna od ćerki američkog predsednika, sa suprugom Džaredom Kušnerom, koji je anagažovan u diplomatskim pregovorima SAD s Iranom, Rusijom i na Bliskom istoku.

1/11 Vidi galeriju Ivanka Tramp tokom prazničnog vikenda sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram/ivankatrump

BBC podseća da su se Tramp i porodica suočili s optužbama za veze sa Rusijom tokom predsedničkih izbora 2016, što je rezultiralo istragom američkog specijalnog tužioca.

"Ima 300 miliona dolara, mogao je sam da plati"

Navodi se da je tokom kampanje Donald Tramp mlađi posredovao u sastanku održanom u "Tramp kuli" sa ruskim operativcem, što je bio predmet pažljivog ispitivanja tokom istrage.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Daladu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Libovic je rekao da su ili predsednik, koji je milijarder, ili Tramp mlađi – koji je, prema Forbsu, "težak" 300 miliona dolara – mogli da plate celo venčanje kako bi izbegao sukob interesa.

1/11 Vidi galeriju Pristalice američkog predsedniak Donalda Trampa na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu Foto: JEFF MCWHORTER/EPA

- Njegov otac ima milijarde, mogao je da plati račun. Jasno je da jednostavno nisu hteli da plate to. Njih zapravo ne zanimaju etičke posledice - naveo je Libovic.