Slušaj vest

SAD su potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u Zemljinoj orbiti, što je prvi put da su priznale takve ofanzivne sposobnosti.

Zvanična potvrdа i planovi odbrane

Američki sekretar Ratnog vazduhoplovstva Troj Mejnk izjavio je da je oružje "u orbiti" bilo neophodno kako bi se zaštitile američke snage od neprijateljskih delovanja.

Govoreći na Konferenciji o vazduhu, svemiru i sajber-prostoru u ponedeljak, Mejnk je rekao da su SAD spremne za "pretnje koje se razvijaju", ali nije detaljnije govorio o mogućnostima oružja niti o tome kada je ono postavljeno u orbitu.

Visoki vojni lideri su ranije izjavljivali da planiraju jačanje vojnih kapaciteta u svemiru, pozivajući se na ruske i kineske programe koji razvijaju načine za napad i ometanje američkih satelita u budućem sukobu.

Trampova administracija je navela da su kapaciteti bazirani u svemiru, kao i presretačke rakete, ključni deo njenog planiranog odbrambenog sistema "Zlatna kupola", namenjenog zaštiti SAD od raketa i drugih pretnji iz vazduha.

Foto: Don EMMERT / AFP / Profimedia

Šta su svemirske snage SAD?

Sporazum iz 1967. godine zabranio je oružje za masovno uništenje u orbiti. Od tada, vodeće sile uključujući SAD, Rusiju i Kinu istražuju druge mogućnosti van okvira ovog sporazuma, kao što je ciljanje suparničkih satelita, koji su od ključnog značaja za vojne komunikacije, nadzor i navigaciju.

Prošle godine, predsednik SAD Donald Tramp izdao je izvršnu uredbu kojom je istaknuta uloga Svemirskih snaga SAD ne samo u odbrani resursa, već i kao ofanzivne sile.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Svemirske snage SAD - najnoviji rod američke vojske formiran posle više od 70 godina - pokrenute su 2019. godine kao način da se zaštite američki resursi u svemiru, uključujući stotine satelita koji se koriste za komunikaciju i nadzor.

- Kontrola svemira obuhvata misijska područja potrebna za borbu i kontrolu nad svemirskim domenom - primenjujući kinetička i nekinetička sredstva radi uticaja na mogućnosti protivnika kroz ometanje, degradaciju, pa čak i uništenje, ukoliko je potrebno. Ovi kapaciteti se mogu koristiti u ofanzivne i odbrambene svrhe po nalogu združenih komandi - izjavio je Portparol Svemirskih snaga SAD.

Ruske i kineske aktivnosti u orbiti

Početkom februara otkriveno je da su dva ruska satelita najverovatnije presretala komunikaciju najmanje desetak evropskih satelita od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Takva presretanja su ruskoj obaveštajnoj službi možda omogućila uvid u osetljive podatke koje ti sateliti prenose ili, hipotetički, čak i preuzimanje kontrole nad njima.

1/8 Vidi galeriju Povratak na Zemlju kineskih astronauta koji su bili zaglavljeni u svemiru zbog oštećenja kapsule, sleteli u pustinju Gobi Foto: Printscreen/Youtube

Godine 2024, SAD su saopštile da je Rusija lansirala satelit za koji veruju da bi mogao biti sposoban da napadne druge slične letelice. Rusija se nije javno oglašavala po tom pitanju.