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Jedna žena iz Engleske otvoreno je progovorila o trenutku kada se tokom skoka sa visine od oko 3.650 metara sudarila sa drugim padobrancom i izgubila svest. Gostujući u ponedeljak, 14. septembra, u britanskoj emisiji "Ovog jutra", Holi Vifen prisetila se zastrašujućeg trenutka koji se završio tako što je otvorila padobran samo nekoliko sekundi pre nego što se srušila na drvo četinara.

Ova žena (35) iz grada Okhemptona u Velikoj Britaniji učestvovala je u grupnom skoku 7. avgusta kada se incident dogodio, prenosi britanski list The Times.

Pad brzinom od 240 km/h i gubitak svesti

Sudarila se sa drugim padobrancom ubrzo nakon napuštanja aviona, a potom je počela da pada ka zemlji brzinom od čak 240 km/h. Vifenova je padala oko 3.000 metara pre nego što je došla k sebi i uspela da otvori padobran.

U ovoj nesreći zadobila je prelom noge i frakturu kičme. Gostujući u emisiji "Ovog jutra", na pitanje kako se oseća dok gleda snimak nesreće, izjavila je: "Zaista je čudno gledati to, uopšte nemam osećaj da sam to ja… veoma je čudno, deluje nekako nadrealno". Vifenova je dodala da je pre četvrtog skoka, kada se nesreća dogodila, imala tri "zaista dobra" skoka.

Holi Vifen Foto: screenshot unilad.com

"Mislila sam da sanjam da padam"

"To je jednostavno jedna od onih stvari… čista nesreća, loša procena brzine… jednostavno u pogrešno vreme na pogrešnom mestu", rekla je ona.

Voditelj Ben Šepard spomenuo je da je drugi padobranac pokušao da je stigne nakon što je primetio da nešto nije u redu. Kada ga je voditeljka Ket Dili upitala da li se onesvestila odmah nakon sudara, odgovorila je: "Da, bilo je trenutno. Samo se zacrnelo. Čak se i ne sećam… izlaska iz aviona".

"Samo sam sanjala kako padam, bilo je zaista nadrealno. Mislila sam: ’Oh, padam i sanjam o padanju.’ Bilo je nekako zaista spokojno“, nastavila je Vifenova. Dodala je: "Ali onda sam osetila da sam malo nestabilna. U glavi sam počela da se prisećam obuke i pomislila: ’U redu, ako padam i nestabilna sam, trebalo bi da napravim luk telom i pokušam da dohvatim padobran’".

Foto: screenshot unilad.com

Aktivacija rezervnog padobrana i nesrećan splet okolnosti

Na snimku se vidi da se to na neki način i dešava. Ali bila sam van svesti, spavala sam", podelila je Vifenova, potvrđujući da je uspela da otvori svoj glavni padobran pre nego što se aktivirao njen sigurnosni uređaj, poznat kao automatski uređaj za aktiviranje (AAD), koji je izbacio i rezervni padobran.

Istakla je da joj je to "zapravo spasilo život". Međutim, pošto su se otvorila oba padobrana, to je uzrokovalo da Vifenova pada još brže, sve dok srećom nije sletela na drvo.

Foto: screenshot unilad.com

Nesaglediv šok i želja za povratkom u nebo

Priznala je da ne zna koliko je dugo bila tamo pre nego što se probudila, kao i da u prvom trenutku nije osećala nikakav bol. "Apsolutno ništa… možda je bio šok", rekla je Vifenova voditeljima emisije This Morning.