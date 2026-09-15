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AMBASADOR RUSIJE U KOPENHAGENU POZVAN NA RAZGOVOR

AMBASADOR RUSIJE U KOPENHAGENU POZVAN NA RAZGOVOR

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Ruska fregata je u ponedeljak ispalila dve signalne rakete ka danskom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama kod obale Danske, zamalo ga promašivši, saopštila je vojska te nordijske članice NATO.

Kako je prenela britanska agencija Rojters, helikopter tipa Fenek obavljao je rutinsku misiju fotografisanja ruske fregate, navodi se u saopštenju Danske komande odbrane, uz napomenu da je jedna od signalnih raketa prošla veoma blizu letelice.

Signalne rakete su pirotehnička sredstva koja se na moru uglavnom koriste kao signali upozorenja.

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen ocenio je incident kao "neprihvatljiv", dodajući da je mogao da ugrozi živote.

1/9 Vidi galeriju Danska vojska Foto: Screenshot YT, MARTIN DIVISEK/EPA

"Danska nastoji da obezbedi da svi brodovi mogu mirno da se kreću danskim vodama, ali Rusija postepeno pomera granice onoga što smatra prihvatljivim ponašanjem", rekao je Rasmusen i dodao da je pozvao ruskog ambasadora u Danskoj na sastanak.

Ruska ambasada u Kopenhagenu se nije oglasila o tom pitanju.