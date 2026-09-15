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Protesti su izbili širom delova Sirije u nedelju zbog odluke vlade da poveća cene goriva, pri čemu su demonstranti blokirali puteve i zahtevali da se poskupljenje ukine, dok troškovi života nastavljaju da pritiskaju građane.

Talas nezadovoljstva usledio je dan nakon što je Muhamed Al-Bašir, ministar energetike Sirije, izjavio da zemlja proizvodi oko 102.000 barela nafte dnevno, u poređenju sa domaćom potražnjom od oko 325.000 barela.

To je primoralo vladu da poveća uvoz kako bi nadoknadila manjak i podigne cene benzina i dizela za do 40 posto. Rast troškova, zajedno sa dvomesečnim remontom rafinerije u Banijasu, takođe je doprineo onome što je ministarstvo opisalo kao "privremeno" poskupljenje goriva.

1/6 Vidi galeriju Protesti u Siriji zbog povećanja cene goriva Foto: Baderkhan Ahmad/AP

Blokade autoputeva i prekid lanaca snabdevanja

Na području Alepa ljudi su izašli na ulice u Azazu i Al-Babu, skandirajući protiv poskupljenja i zatvarajući puteve u znak protesta protiv ove odluke.

Demonstranti su takođe blokirali međunarodni autoput M5 na jugu provincije Idlib, sudeći po snimcima i fotografijama koje kruže internetom, a na kojima se vide zapaljene gume na putu.

Demonstracije su se proširile i na nekoliko gradova i sela u ruralnim delovima Deir ez-Zora, Hasake i Rake, gde su cisterne sa sirovom naftom sprečene da stignu do svojih destinacija.

- Ne bi trebalo da protestujemo zbog ovoga. Ne bi trebalo da moramo da protestujemo da bismo živeli - rekao je za Arab News Muhamed, stanovnik Deir ez-Zora koji nije želeo da navede svoje puno ime. "Prošli smo i prevazišli toliko toga. Naši osnovni životni standardi moraju biti ispunjeni".

Muhamed je dodao da, iako je nesporno da su vlasti nasledile propalu državu nakon pada režima Bašara al-Asada u decembru 2024. godine, među mnogima vlada konsenzus da bi vlast morala da učini više kako bi podržala prosečnog građanina.

Katastrofalno stanje ekonomije i infrastrukture

Iako se politička situacija promenila, potrebe ljudi ostaju iste u zemlji u kojoj 90 posto stanovništva živi ispod granice siromaštva.

Izveštaj Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) procenio je gubitak BDP-a zemlje na oko 800 milijardi dolara u periodu između 2011. i 2025. godine.

Tri od četiri osobe zavise od humanitarne pomoći i potrebna im je podrška u oblastima zdravstva, obrazovanja, nesigurnosti hrane, stanovanja i nezaposlenosti.

U međuvremenu, proizvodnja energije širom Sirije pala je za 80 posto, pri čemu je preko 70 posto elektrana i prenosnih mreža oštećeno, što je smanjilo kapacitet nacionalne mreže za više od tri četvrtine.

Najnovije poskupljenje je više od običnog broja na papiru za većinu Sirijaca koji se bore da sastave kraj s krajem. Pitaju se kako će priuštiti gorivo za grejanje tokom zime i kako će izaći na kraj sa višim troškovima prevoza. Ekonomisti su upozorili da bi uticaj mogao da se proširi daleko van cena na benzinskim pumpama.

Haos u prestonici i skok cena prevoza

U Damasku su cene prevoza minibusom porasle za 35–70 odsto, a taksi usluge za 30–60 odsto, samo dan nakon povećanja cena goriva. Različite tarife od linije do linije i od vozača do vozača dodatno su izazvale nezadovoljstvo putnika. Poskupljenje posebno pogađa porodice čija deca koriste javni prevoz za odlazak u školu, dok istovremeno rastu i troškovi osnovnih životnih potreba.

Vozači na ivici egzistencije

Vozači se, s druge strane, žale da više cene karata ne znače nužno i veću zaradu. Cena dizela je naglo porasla, dok i dalje imaju troškove koji uključuju održavanje vozila, plate i isplate vlasnicima vozila. Neki vozači su rekli da su skromna poskupljenja koja su uveli jedva dovoljna da pokriju dodatni trošak goriva.

Prema rečima jednog taksiste koji pati od posttraumatskog stresnog poremećaja zbog boravka u zatvoru pod Asadovim režimom, svaki dan je borba da se nastavi dalje.

"Bio sam zatvoren više od sedam godina u Asadovim tamnicama. Sada sastavljam kraj s krajem vozeći taksi i dobijem napad panike svaki put kada naiđem na policijski ili vojni kontrolni punkt jer me to podseća na hapšenje", rekao je za Arab News Omar, koji je naveo samo svoje ime.

"Mislio sam da je moja borba uglavnom završena kada sam oslobođen. Ali sada ne uspevam da uštedim dovoljno da decu ostavim u školi, nahranim ih i obučem. Sve što zaradim potrošim pokušavajući da se izborim sa računima za sledeći mesec".

Štrajkovi i pretnja novim talasom poskupljenja

Protesti u Siriji proširili su se zbog povećanja cena goriva, uz štrajkove vozača i zahteve da vlasti preispitaju njihov uticaj na transport i životne troškove. Više cene prevoza mogle bi dodatno povećati cene hrane, sirovina i druge robe.