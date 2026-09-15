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Nikolaj Patrušev, dugogodišnji ključni Vladimira Putina i savetnik ruskog predsednika, zapretio je da će Varšava "prestati da postoji za dva do tri dana" ako dođe do vojnog sukoba sa Rusijom. Reč je o direktnom odgovoru Moskve na nedavne izjave poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Šikorskog o vojnoj nadmoći NATO-a nad ruskim snagama.

- Ono što Šikorski, tvrdeći da Poljska ima vojnu nadmoć nad Rusijom, ne shvata jeste to da bi u slučaju vojnih akcija protiv Moskve Varšava prestala da postoji u roku od dva do tri dana - izjavio je Patrušev.

Dodao je da šef poljske diplomatije "amaterski procenjuje rusku vojnu moć" i da odbija da shvati da ruske oružane snage tokom svoje "specijalne vojne operacije" u Ukrajini uopšte ne koriste svoj puni potencijal.

1/8 Vidi galeriju Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske Foto: Evgeniy Maloletka/AP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Poljska digla avione zbog ruskih napada dronovima na mlazni pogon na Ukrajinu

Ratno vazduhoplovstvo Poljske izvelo je operacije rano jutros kao preventivnu meru za obezbeđivanje vazdušnog prostora usred ruskih napada dronovima na mlazni pogon na Ukrajinu, saopštile su poljske oružane snage u objavi na društvenoj mreži X.

Skaj njuz prenosi da su upozorenja zbog vazdušne opasnosti poslata stanovnicima Potkarpatske i Lublinske pokrajine, duž jugoistočne granice Poljske s Ukrajinom.

Oko sat vremena kasnije, poljska vojska je saopštile da je ruski napad na oblasti u Ukrajini završen i da nema pretnje po teritoriju Poljske.

Ova zemlja članica NATO digla je borbene avione nakon što je Radoslav Šikorski, izjavio da bi Alijansa brzo pobedila Rusiju ukoliko bi Moskva pokušala napad na Severnoatlanstki savez, nakon sve većeg broja hibridnih udara na Evropu.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

"Čak i bez pomoći Amerike"

Indipendent preneo je izjavu Šikorskog, datu tokom sastanka Jaltske evropske strategije u ukrajinskoj prestonici Kijevu tokom vikenda, da bi pobeda protiv trupa ruskog predsednika Vladimira Putina bila brza zbog "ogromne nadmoći" vazduhoplovnih snaga NATO, čak i bez podrške SAD.

- Ako bi nas Rusija napala i mi skinemo rukavice, mislim da bismo Rusiju prilično brzo pobedili. Imamo ogromnu nadmoć nad Rusijom u vazdušnoj moći. Generale, ispravite me ako grešim, ali to je negde kao 2.500 aviona. Čak i bez (pomoći) SAD, to je i dalje ogroman broj, a nisam nedavno proveravao koliko F-35 i JASSM-ova i svih kapaciteta za izvođenje dubokih udara imamo na raspolaganju - poručio je Šikorski, obraćajući se verovatno penzionisanom američkom generalu Dejvidu Petreusu, bivšem šefu CIA, koji je prisustvovao sastanku.

Šikorski je otišao još dalje rekavši da bi Poljska mogla da uništi polovinu ruskih rafinerija u roku od nekoliko nedelja.

Britanski list pojašanjava da se ova izjava odnosila na potencijalni sukob između Rusije i NATO, a ne na mogućnost direktnog rata između Rusije i Poljske.

- A ako su Ukrajinci uništili polovinu ruskih rafinerija za šest meseci, mi bismo to mogli da uradimo za šest nedelja, da uništimo drugu polovinu - poručio je Šikorski.

Tvrdnje da Rusija "ne koristi puni potencijal" nisu u skladu sa činjenicama

Tvrdnja o tome da Rusija navodno "ne koristi puni potencijal" u potpunom je raskoraku sa realnošću na terenu. U ratu koji traje već petu godinu, Moskva je na bojište bacila ogromnu većinu svojih konvencionalnih snaga, prebacila čitavu privredu na ratni režim, trošila zalihe municije do te mere da mora da je uvozi iz Severne Koreje i Irana, i sprovela mobilizaciju stotina hiljada ljudi.

Cena tog angažmana meri se katastrofalnim gubicima: prema nezavisnim procenama zapadnih obaveštajnih službi i nezavisnih ruskih medija poput Medijazone i BBC, broj poginulih i ranjenih ruskih vojnika odavno je premašio pola miliona ljudi, dok su hiljade tenkova i oklopnih vozila uništene.

O tome da se Rusija bori sa očiglednim manjkom resursa najbolje svedoči činjenica da na front šalje muzejsku sovjetsku tehniku iz pedesetih godina prošlog veka, dok istovremeno mesecima krvari radi zauzimanja pojedinih sela u Donbasu.

Ko je Patrušev i zašto su njegove reči važne?

Patrušev se smatra jednim od najuticajnijih i najradikalnijih ljudi unutar ruskog bezbednosnog aparata, takozvanih "silovika". Bivši dugogodišnji šef domaće tajne službe FSB i bivši sekretar ruskog Saveta bezbednosti već je decenijama deo najužeg kruga poverenja Vladimira Putina, poznat po izrazito tvrdoj antizapadnoj retorici i zagovaranju otvorenog sukoba sa NATO-om.

Povod za njegov istup bila je izjava poljskog ministra Sikorskog, koji je tokom posete Kijevu poručio da bi NATO, u slučaju da Rusija napadne neku od članica i da Savez "skine rukavice", porazio ruske snage "prilično brzo".

Sikorski je naglasio ogromnu prednost Saveza u vazduhu, istakavši da evropske članice NATO-a, čak i bez SAD, imaju oko 2.500 borbenih aviona naspram oko 300 ruskih.

Šta je zapravo rekao poljski ministar?

Ruski državni mediji i zvaničnici odmah su izjavu Šikorskog prikazali kao tvrdnju da bi sama Poljska samostalno uništila Rusiju, ignorišući činjenicu da je govorio o kapacitetima celokupnog NATO saveza. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ranije je njegove reči već nazvala "ispiranjem mozga rusofobijom".

Rastuća razmena pretnji između Moskve i Varšave dolazi usred novog talasa napetosti na granici.

Ruske snage su 13. septembra mlaznim dronom napale lokomotivu civilnog voza na železničkoj stanici Jagodin, tik uz poljsku granicu, u trenutku dok se na stanici nalazio bivši šef CIA Dejvid Petreus, a malo ranije i bivši britanski premijer Boris Džonson.