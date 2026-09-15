Slušaj vest

Ukrajinska vojska potvrtila je danas da je ranije pokrenula ofanzivu u severnom delu Donjecke oblasti na istoku zemlje.

Komandant Trećeg armijskog korpusa ukrajinske vojske Andrij Bilecki izjavio je na Telegramu da je operacija, pokrenuta u tajnosti, rezultirala "čišćenjem" 75 kvadratnih kilometara i ponovnim zauzimanjem još 10 kvadratnih kilometara severno od Limana, kao i presecanjem linija snabdevanja ruskih snaga na tom području.

"Kanali koji prate informacije iz otvorenih izvora trenutno su preplavljeni podacima koji sugerišu da je krajnji cilj naših ofanzivnih dejstava izlazak na reku Čorni Žerebec. Međutim, naša operacija nosi naziv ’Vivaldi’, a kao što je svima poznato, Vivaldi je komponovao četiri godišnja doba. Ovo je tek prvo", rekao je taj oficir.

Nekoliko poznatih ruskih vojnih blogera priznalo je gubitke u okolini Limana.

U svojoj proceni od 9. septembra, Institut za proučavanje rata (ISW) potvrdio je postojanje ove kontraofanzive, ne precizirajući njen puni obim.