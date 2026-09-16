ŠOKANTNI PODACI! Preko 100.000 ljudi ove svetske sile ima preko 100 godina: Nacija nezaustavljivo stari dok se broj stanovnika smanjuje
- Broj stogodišnjaka u Japanu prvi put je premašio 100.000, a sada ih ima 107.677, što je 7.914 više nego prošle godine.
- Broj ljudi starijih od 100 godina raste već 56 godina zaredom, a žene čine oko 88 odsto te populacije.
- Istovremeno, ukupno stanovništvo Japana opada rekordnom brzinom zbog niskog nataliteta i slabe imigracije.
Broj stogodišnjaka u Japanu je prvi put premašio 100.000, objavilo je Ministarstvo zdravlja. U Japanu sada živi 107.677 ljudi starosti 100 i više godina, što je 7.914 više nego prošle godine.
"Drago nam je što mnogi ljudi žive duže i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicinske tehnologije", rekao je ministar zdravlja Keničiro Ueno.
Broj stogodišnjaka u Japanu raste već 56 godina zaredom. Kada je zemlja počela da vodi ovu statistiku 1963. godine, imala je samo 153 osobe starije od 100 godina. Dvadeset pet godina kasnije, broj stogodišnjaka je premašio deset hiljada.
Prema poslednjim podacima, žene čine oko 88 procenata svih stogodišnjaka. Japan ima jedan od najdužih životni vekova na svetu. U proseku, žene žive do 87, a muškarci do 81 godine.
Ukupno stanovništvo se smanjuje
Dok broj veoma starih ljudi raste, ukupno stanovništvo Japana se smanjuje rekordnom brzinom zbog niske stope nataliteta i relativno niske imigracije. Početkom godine, broj japanskih građana je prvi put za 42 godine pao ispod 120 miliona, na oko 119,7 miliona.
Za samo godinu dana, stanovništvo se smanjilo za 917.000, što je otprilike veličina velikog grada. Starenje stanovništva i niska stopa nataliteta povećavaju troškove socijalne pomoći i vrše sve veći pritisak na javne finansije. Japan već ima najveći javni dug među industrijalizovanim zemljama.
(Kurir.rs/Indeks)