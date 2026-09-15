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Kristina Stilitano, italijanska novinarka i spisateljica, ranjena je juče popodne u centru Rima kada je na nju iz vazdušnog oružja sa prozora obližnje zgrade pucao misteriozni "snajperista".

Korijere dela sera navodi da ta osoba već neko vreme cilja žene koju same prolaze mondenskim kvartom Prati, zbog čega je zavladala psihoza u tom delu italijanske prestonice, a Stilitano je prva koju je uspeo da pogodi.

Karabinjeri pokušavaju da identifikuju idiota koji očigledno ima vazdušnu pušku ili pištolj i teroriše taj deo Rima.

Iako se u prvom trenutku mislilo da je Stilitano pogođena kuglicom od tvrde plastike ili keramike, sama novinarka je iz bolnice, u kojoj je provela noć, kazala da veruje da je u pitanju olovna kuglica koju lekari sada hirurški moraju da izvade iz njene leve ruke.

- Na rendgenu se vidi da se kuglica skoro probila na drugu stranu ruke, potrebna je operacija da bi je izvadili - kazala je Stilitano.

Kristina Stilitano Foto: Youtube Printscreen

Ona je italijanskom listu ispričala šta se desilo u ponedeljak popodne dok je prolazila ulicom Dela Đulijana.

- Osetila sam snažan udarac dok sam pričala telefonom. Zabolelo me je, a potom sam ugledala krv na majici. U tom trenutku sam se blokirala. Nije mi bilo jasno šta se desilo, mislila sam da me je neko udario ili da je na mene bačeno nešto. Zatražila sam pomoć od nekog stranca, pitala sam ga da li je video nešto, ali ni on ništa nije primetio. Ali, krv je nastavljala da teče i imala sam rupu na koži, tačno ispod ramena: ne smem ni da pomislim šta je moglo da se desi da me je pogodio samo malo naviše - rekla je Stilitano.

Vazdušna puška Foto: Shutterstock

Pozvala je karabinjere, koji su je odveli u apoteku da ispere ranu.

- Vlasnica mi je kazala da je pre nekoliko dana našla i pokupila u ulici druge kuglice, ali bih rekla da su bile drugačije od one koja je mene pogodila. Rekla mi je da se priča da se u toj zoni nalazi neko ko se zabavlja tako što puca po ulici. Treba ga zaustaviti zato što tu prolazi puno ljudi, a pre svega deca. Mnogo prijatelja, poznanika. Tu uostalom prolazi i moj sin. Mi živimo u tom kvartu. Mene nije pogodila obična plastična kuglica kao što se vidi na osnovu posledica. Nije moguće - rekla je novinarka.

Za sada ni karabinjeri ni gradska policija nisu otkrili ko to puca iz obližnjih zgrada, ali se istraga nastavlja danas.