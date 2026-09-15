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Mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban izjavila je danas da je podnela krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra Petera Sijarta i njegovog tima zbog toga što su tokom protekle četiri godine redovno koristili letove skupih privatnih kompanija, umesto redovnih avio linija, prenela je britanska agencija Rojters.

Izveštaj koji je podnela ministarka Anita Orban predstavlja najnoviji u nizu nalaza nove vlade u okviru borbe protiv korupcije, nakon što je premijer Peter Mađar zamenio Viktora Orbana posle 16 godina vladavine, zahvaljujući ubedljivoj pobedi na izborima u aprilu.

Orban je odbacio optužbe za korupciju.

Njegov portparol, Bertalan Havasi, naveo je u pisanom odgovoru Rojtersu da su letovi ministra spoljnih poslova bili u potpunosti u skladu sa relevantnom vladinom uredbom.

"Poslednjih godina, službena putovanja za potrebe Ministarstva spoljnih poslova i trgovine organizovana su sa uzornom efikasnošću", rekao je Havasi i dodao da stoga Sijarto zaslužuje pohvale, a ne politički motivisane napade.

1/9 Vidi galeriju Peter Sijarto Foto: Printscreen Kurir TV, Vladimir Šporčić

U video-snimku objavljenom danas na Fejsbuku, Anita Orban je rekla da u aranžmanima putovanja Sijarta i njegovog tima nije bilo nikakvih naznaka da se vodilo računa o uštedi.

Navela je da dokumenti i istraga pokazuju da su ova putovanja, u periodu od 2022. do 2026. godine, u proseku koštala gotovo šest puta više, odnosno četiri milijarde forinti (12,6 miliona dolara) više, nego što bi koštale redovne karte u biznis klasi.

1/6 Vidi galeriju Anita Orban, ministarka spoljnih poslova Mađarske Foto: ZIGA ZIVULOVIC/EPA, CLEMENS BILAN/EPA

"Otkrivene činjenice stoga pobuđuju sumnju na nesavesno upravljanje sredstvima koje je prouzrokovalo značajan gubitak, a takođe otvaraju pitanje odgovornosti bivšeg rukovodstva ministarstva", dodala je ona.